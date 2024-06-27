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Казахстан ратифицировал соглашение с Китаем о создании культурных центров

Казахстан ратифицировал соглашение с Китаем о создании культурных центров, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2024 18:20 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 27 июня подписал закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о взаимном учреждении культурных центров", сообщает Zakon.kz.

Данное соглашение направлено на развитие дружественных отношений, обмен и сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере. Согласно соглашению, культурные центры двух государств являются некоммерческими организациями, аккредитованными направляющей стороной и функционирующими в соответствии с законодательством государства пребывания. 

Также президент подписал закон "О ратификации Соглашения о международных комбинированных грузовых перевозках между правительствами государств – членов Организации тюркских государств".

Как ранее рассказал министр транспорта Марат Карабаев, данное соглашение направлено на упрощение международных грузовых перевозок с использованием различных видов транспорта, а также развитие торгово-экономических отношений между государствами – членами ОТГ.

Отметим, в Организацию тюркских государств входят: Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан.

В ноябре 2023 года Казахстан официально принял председательство в Организации тюркских государств.

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