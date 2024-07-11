Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Жестокое убийство юриста в Алматы: бывший муж выплатит 10 млн тенге семье Айман Асановой

Жестокое убийство юриста в Алматы: бывший муж выплатит 10 млн тенге семье Айман Асановой, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 16:23 Фото: Zakon.kz
Суд взыскал 10 млн тенге компенсации морального вреда с осужденного в пользу семьи погибшей Айман Асановой. Об этом 11 июля 2024 года рассказали в Верховном суде РК, сообщает Zakon.kz.

В Алмалинский райсуд №2 Алматы обратился мужчина с иском к виновнику смерти его сестры о взыскании с него 50 млн тенге компенсации морального вреда.

"Ответчик в ходе ссоры с бывшей супругой ударил ее ножом 18 раз. От этих многочисленных ран женщина скончалась в больнице. Брат погибшей женщины указал в иске, что ее смерть принесла страдания ему и всем близким. От переживаний скончались бабушка и отец. Моральный вред, нанесенный семье, он оценил в 50 млн тенге. Не признавая иск, представитель ответчика отметил, что виновник в смерти женщины несет за преступление наказание – он лишен свободы на 11 лет и указанной в иске суммой не располагает", – говорится в сообщении.

Суд удовлетворил иск частично.

"Руководствуясь требованиями разумности и справедливости, в пользу истца взысканы 10 млн тенге в качестве компенсации морального вреда. Решение не вступило в законную силу".Пресс-служба Верховного суда РК

Напомним, в Алматы в ночь на 12 октября 2022 года скончалась Айман Асанова. Юрист умерла в больнице после множественных ножевых ранений в голову и шею. Вскоре по подозрению в убийстве полицейские задержали ее бывшего супруга.

20 июля 2023 года суд Алматы вынес приговор, в котором говорилось, что подсудимый совершил преступление в состоянии аффекта. Ему дали 1,5 года тюрьмы. Но 5 октября суд изменил приговор и экс-супруг юриста получил 11 лет лишения свободы.

Читайте также

Студенты медицинского вуза, университет, студенты, абитуриенты, выпускники
Где в Казахстане можно получить дополнительное образование по медицинским специальностям
Торговля, зеленый базар, рынок, продукты, продавцы, покупатели, цены на продукты, сухофрукты, орехи
Стандарт на торговые объекты разработали в Казахстане
Сигареты в Казахстане подорожают с 15 июля
Сигареты в Казахстане подорожают с 15 июля
Динара Халдарова
Алматы 2024 год Приговоры Убийство Моральный вред Приговоры Убийство
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
МВД обратилось к водителям, требующих у полицейских документы
МВД обратилось к водителям, требующим у полицейских документы
В Алматы возможны ограничения движения в связи с международным мероприятием
В Алматы возможны ограничения движения в связи с международным мероприятием
Жена 78-летнего Евгения Петросяна отреагировала на слухи о третьей беременности
Жена 78-летнего Евгения Петросяна отреагировала на слухи о третьей беременности
Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
Лишение лицензии банка в Казахстане: озвучен размер возмещения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: