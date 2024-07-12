Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Кассационные суды образуют в Казахстане.
- Госслужащим и должникам по исполнительным производствам запретили участвовать в азартных играх, а молодежи до 21 года – пить энергетики: Токаев подписал поправки по вопросам игорного бизнеса.
- Из Уголовного кодекса исключены статьи за экономические правонарушения, не представляющие общественной опасности.
- Ужесточается административная ответственность за вовлечение и допуск к азартным играм: внесены поправки в КОАП.
- Токаев подписал закон "О теплоэнергетике" и сопутствующие поправки.
- В Казахстане появился закон "О противодействии торговле людьми".
- Национальный день книги добавили в перечень праздничных дат.
- Ряд новых сведений появится в личных делах госслужащих (в частности, БИН бывшего работодателя и ИИН близких родственников).
- Как будут проводить расследования в сфере оказания медицинских услуг: утверждены правила.
- С 15 июля цены на сигареты вырастут в Казахстане.
- Председателей ОСИ обязали создавать благоприятные условия для проживания жильцов.
- Рассмотрение судом вопроса об УДО не означает безусловное освобождение осужденного к пожизненному лишению свободы: новое Постановление Конституционного суда.
- Конституционный суд считает, что постановление органа уголовного преследования не является обязательным и не влияет на судебный контроль.
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