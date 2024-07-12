Эксперт об ограничениях на выдачу кредитов: Это поможет уберечь от необдуманных действий
Политолог Ислам Кураев считает, что на самом деле кредитование в нашей стране самая большая проблема, так как процесс получения легок, а процентные ставки и условия по кредитованию пугающие.
"Можно сказать, что люди сами виноваты. Однако не всегда это происходит по глупости и ради мимолетного удовлетворения своих потребностей. Как правило, народ испытывает нужду и вынужден прибегнуть к кредиту, а значит, погрузиться в долговую яму. На сегодняшний день мы понимаем, что закредитованность населения – это проблема. Новый закон демонстрирует заинтересованность Касым-Жомарт Токаева в решении подобного рода вопросов и уберечь общество от необдуманных действий", – отметил он в своем посте в Facebook.
Политолог, исполнительный директор по вопросам обеспечения Института парламентаризма при УДП РК Жанар Тулиндинова, комментируя новый закон, привела данные исследования аналитиков Центра TALAP – в 2023 году кредиты экономике составили свыше 32 трлн тенге. При этом 53% – это кредиты населению. Кредиты имеют 8,2 млн казахстанцев, или 86% трудоспособного населения. Более полутора миллионов имеют два и более кредита.
"Закредитованность, по оценке аналитиков Центра TALAP, объективно высокая – средняя сумма задолженности на одного заемщика составляет 2 млн 195 тыс. тенге. В пересчете на среднюю заработную плату – это зарплата за полгода. При этом 2 млн человек или 25% от общего числа заемщиков имеют просрочки. В среднем размер проблемной задолженности на одного заемщика составляет 1 млн 175 тыс. тенге", – написала она на своей странице в Facebook.
Также политолог подробно рассказала о нормах нового закона, направленых на снижение закредитованности населения и защиту прав заемщиков:
- В рамках этого закона введен запрет на предоставление беззалоговых потребительских займов гражданам, уже имеющим просроченную задолженность свыше 90 дней. Исключением является только рефинансирование займов. Это позволит предотвратить рост долговых обязательств граждан.
- Для военнослужащих предусмотрено освобождение от выплаты вознаграждений по займам на период срочной воинской службы и в течение 60 дней после демобилизации.
- До 1 мая 2026 года вводится запрет для банков и микрофинансовых организаций на передачу задолженности физических лиц коллекторам. После этой даты для передачи задолженности будут установлены строгие условия, такие как истечение 24 месяцев с момента возникновения задолженности и обязательное проведение мероприятий по урегулированию задолженности.
- Споры по займам в МФО будут рассматриваться институтом финансового омбудсмена.
- Новый закон в целом расширяет полномочия банковских омбудсменов, включив в их юрисдикцию все виды займов. Решения омбудсменов будут обязательны для финансовых организаций, если с ними согласятся физические лица.
- Во время рассмотрения споров омбудсменами будет действовать запрет на взыскание недвижимости у лиц из социально уязвимых слоев населения.
"Закон также предоставляет этим категориям граждан возможность выкупить арендуемое жилье, которое ранее было передано на баланс банка в связи с неисполнением обязательств. Есть надежда, что новый закон способствует снижению закредитованности населения, защитит права заемщиков, а также создаст правовую базу для более эффективной работы с проблемными кредитами", – заключила она.
Ранее сообщалось, что Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка подготовило проект Правил получения согласия супруга на предоставление банковского займа или микрокредита физическому лицу, минимального размера банковского займа или микрокредита.