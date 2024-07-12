Эксперт об ограничениях на выдачу кредитов: Это поможет уберечь от необдуманных действий

19 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков. О том, что думают эксперты о новом законе, – в материале Zakon.kz.

Политолог Ислам Кураев считает, что на самом деле кредитование в нашей стране самая большая проблема, так как процесс получения легок, а процентные ставки и условия по кредитованию пугающие.

"Можно сказать, что люди сами виноваты. Однако не всегда это происходит по глупости и ради мимолетного удовлетворения своих потребностей. Как правило, народ испытывает нужду и вынужден прибегнуть к кредиту, а значит, погрузиться в долговую яму. На сегодняшний день мы понимаем, что закредитованность населения – это проблема. Новый закон демонстрирует заинтересованность Касым-Жомарт Токаева в решении подобного рода вопросов и уберечь общество от необдуманных действий", – отметил он в своем посте в Facebook.

Политолог, исполнительный директор по вопросам обеспечения Института парламентаризма при УДП РК Жанар Тулиндинова, комментируя новый закон, привела данные исследования аналитиков Центра TALAP – в 2023 году кредиты экономике составили свыше 32 трлн тенге. При этом 53% – это кредиты населению. Кредиты имеют 8,2 млн казахстанцев, или 86% трудоспособного населения. Более полутора миллионов имеют два и более кредита.

"Закредитованность, по оценке аналитиков Центра TALAP, объективно высокая – средняя сумма задолженности на одного заемщика составляет 2 млн 195 тыс. тенге. В пересчете на среднюю заработную плату – это зарплата за полгода. При этом 2 млн человек или 25% от общего числа заемщиков имеют просрочки. В среднем размер проблемной задолженности на одного заемщика составляет 1 млн 175 тыс. тенге", – написала она на своей странице в Facebook.

Также политолог подробно рассказала о нормах нового закона, направленых на снижение закредитованности населения и защиту прав заемщиков:

В рамках этого закона введен запрет на предоставление беззалоговых потребительских займов гражданам, уже имеющим просроченную задолженность свыше 90 дней. Исключением является только рефинансирование займов. Это позволит предотвратить рост долговых обязательств граждан.

Для военнослужащих предусмотрено освобождение от выплаты вознаграждений по займам на период срочной воинской службы и в течение 60 дней после демобилизации.

До 1 мая 2026 года вводится запрет для банков и микрофинансовых организаций на передачу задолженности физических лиц коллекторам. После этой даты для передачи задолженности будут установлены строгие условия, такие как истечение 24 месяцев с момента возникновения задолженности и обязательное проведение мероприятий по урегулированию задолженности.

Споры по займам в МФО будут рассматриваться институтом финансового омбудсмена.

Новый закон в целом расширяет полномочия банковских омбудсменов, включив в их юрисдикцию все виды займов. Решения омбудсменов будут обязательны для финансовых организаций, если с ними согласятся физические лица.

Во время рассмотрения споров омбудсменами будет действовать запрет на взыскание недвижимости у лиц из социально уязвимых слоев населения.

"Закон также предоставляет этим категориям граждан возможность выкупить арендуемое жилье, которое ранее было передано на баланс банка в связи с неисполнением обязательств. Есть надежда, что новый закон способствует снижению закредитованности населения, защитит права заемщиков, а также создаст правовую базу для более эффективной работы с проблемными кредитами", – заключила она.



Ранее сообщалось, что Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка подготовило проект Правил получения согласия супруга на предоставление банковского займа или микрокредита физическому лицу, минимального размера банковского займа или микрокредита.

