У Министерства здравоохранения стало больше функций

Правительство Казахстана приняло постановление, которым расширило функции Министерства здравоохранения РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, положение о Министерстве здравоохранения дополнено новыми функциями:

разработка и утверждение правил оплаты услуг независимых экспертов за экспертизу качества медицинских услуг (помощи);

разработка и утверждение правил привлечения независимых экспертов и профильных специалистов для проведения экспертизы качества медицинских услуг (помощи), а также квалификационных требований к ним;

разработка и утверждение требований к субъектам здравоохранения на оказание услуг независимых экспертов по экспертизе качества медицинских услуг (помощи);

разработка и утверждение правил проведения расследования в сфере оказания медицинских услуг (помощи);

определение перечня требований, нарушение которых влечет применение мер оперативного реагирования, а также определение в отношении конкретных нарушений требований конкретного вида меры оперативного реагирования, условий ее применения и срока действия данной меры (при необходимости);

разработка и утверждение правил осуществления контрольного закупа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

осуществление государственного контроля за соблюдением требований к размещению рекламы подконтрольной государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору продукции (товаров), подлежащей (подлежащих) государственной регистрации;

выдача свидетельства об освобождении морского судна от санитарного контроля либо прохождении морским судном санитарного контроля в соответствии с международными медико-санитарными правилами;

разработка и утверждение правил осуществления изъятия и отзыва продукции (товара), не соответствующей (не соответствующего) требованиям технических регламентов и (или) единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям Евразийского экономического союза;

осуществление государственного контроля в сфере обращения лекарственных средств, медицинских изделий, а также за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в области здравоохранения;

утверждение перечня субъектов (объектов) высокого, среднего и низкого риска, подлежащих государственному контролю в сфере оказания медицинских услуг (помощи), по согласованию с уполномоченным органом по предпринимательству;

утверждение перечня продукции, подлежащей государственному контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

утверждение правил осуществления рекламы подконтрольной государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору продукции (товаров), подлежащей (подлежащих) государственной регистрации;

разработка и утверждение правил регистрации всех случаев профессиональных заболеваний или отравлений, в том числе подозрений на профессиональные заболевания или отравления, обусловленные воздействием на работника вредных производственных факторов в связи с выполнением работником своих трудовых (служебных) обязанностей либо иных действий по собственной инициативе в интересах работодателя, в том числе после прекращения трудовых отношений с работодателем, субъектами здравоохранения, оказывающими специализированную медицинскую помощь в области профессиональной патологии и экспертизы, по месту их выявления;

разработка и утверждение правил учета организациями здравоохранения, оказывающими специализированную медицинскую помощь в области профессиональной патологии и экспертизы, а также государственного учета и ведения отчетности государственными органами и организациями санитарно-эпидемиологической службы случаев профессиональных заболеваний или отравлений;

утверждение перечня организаций дополнительного образования по медицинским специальностям;

осуществление государственного контроля в области здравоохранения в сферах оказания медицинских услуг (помощи) и обращения лекарственных средств и медицинских изделий;

осуществление государственного контроля и надзора в области здравоохранения, предусмотренного в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

утверждение порядка отбора проб (образцов) продукции (товара) для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы;

разработка перечня, предусмотренного подпунктом 7 пункта 2 статьи 28 Закона "О разрешениях и уведомлениях";

разработка и утверждение перечня документации, обязательной для заполнения медицинскими работниками;

разработка и утверждение типового договора сострахования профессиональной ответственности медицинских работников по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

разработка и утверждение правил страхования профессиональной ответственности медицинских работников по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

определение порядка деятельности независимой экспертной комиссии и минимальных требований по установлению наличия (отсутствия) факта причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности;

осуществление анализа фактов наступления медицинского инцидента и страховых случаев посредством внутреннего аудита медицинской организации;

определение порядка формирования и ведения единого реестра учета фактов наступления медицинского инцидента и страховых случаев;

предоставление единовременной выплаты победителям республиканского конкурса "Лучший в профессии" в каждой номинации в размере 500 МРП;

разработка и утверждение правил присвоения звания "Лучший в профессии";

рассмотрение петиции в рамках компетенции;

разработка и утверждение порядка и условий оказания психологической помощи лицам, совершившим административное, уголовное правонарушение с применением насилия, в организациях здравоохранения;

размещение на интернет-ресурсе государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения реестра продукции (товара), не соответствующей требованиям технических регламентов или единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям Евразийского экономического союза;

осуществление контроля за соблюдением предельных цен лекарственных средств по торговым наименованиям, а также разрешительного контроля до выдачи разрешения или приложения к разрешению, а также по направленному уведомлению;

определение перечня стратегически важных лекарственных средств и медицинских изделий;

утверждение требований к профильному эксперту, привлекаемому в качестве эксперта;

утверждение предупреждения о вреде курения;

утверждение эскизов предупреждений о вреде потребления табачных изделий и никотина;

утверждение программ помощи несовершеннолетним, подвергшимся насилию, жестокому обращению, буллингу, а также несовершеннолетним, в присутствии которых совершены правонарушения против личности;

Кроме того, с 1 января 2025 года вводится в действия новая функция:

согласование лицензии на предоставление образовательно-оздоровительных услуг несовершеннолетним.

Стоит отметить, что часть функций министерства изложены в новой редакции.

Вместе с тем перечень организаций, находящихся в ведении министерства, дополнен строкой следующего содержания: "Акционерное общество "КазМедТех".

Приказ вводится в действие со дня его подписания.

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