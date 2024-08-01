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Законодательство РК

Разработаны новые критерии качества бесплатной юридической помощи

Разработаны новые критерии качества бесплатной юридической помощи, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 12:06 Фото: pexels
Министерство юстиции подготовило проект приказа, которым в новой редакции изложены Критерии качества оказания гарантированной государством юридической помощи, сообщает Zakon.kz.

В проекте говорится, что критерии качества оказания гарантированной государством юридической помощи разработаны в целях повышения качества оказания гарантированной государством юридической помощи, оценки профессиональных навыков адвокатов и юридических консультантов, а также реализации прав и свобод лица, имеющего право на получение гарантированной государством юридической помощи, в соответствии со статьей 26 закона "Об адвокатской деятельности и юридической помощи".

Гарантированная государством юридическая помощь (ГГЮП) осуществляется в виде:

  • правового информирования;
  • правового консультирования;
  • защиты и представительства интересов физических лиц в судах, органах уголовного преследования, иных государственных органах и негосударственных организациях.

Субъекты оказания гарантированной государством юридической помощи в своей деятельности обязаны соблюдать минимальные требования к её оказанию и качеству.

Критериями качества оказания юридической помощи в виде правового информирования являются:

  • осуществление правового информирования в пределах предоставленных полномочий, предусмотренных законом "Об адвокатской деятельности и юридической помощи" (Закон);
  • правовое информирование населения о порядке и возможности получения гарантированной государством юридической помощи посредством механизмов, предусмотренных Законом;
  • отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных и иных лиц государственных органов, оказывающих юридическую помощь в виде правового информирования;
  • компетентность при осуществлении правового информирования;
  • объективность и своевременность правового консультирования физических и юридических лиц;
  • соблюдение действующего законодательства РК.

Критериями качества оказания ГГЮП в виде правового консультирования являются:

  • соответствие субъекта оказания гарантированной государством юридической помощи требованиям статей 32 (адвокаты) и 76 (юридические консультанты) Закона;
  • соблюдение порядка и сроков правового консультирования, установленных пунктами 7 и 8 статьи 28 Закона;
  • обоснованность и мотивированность правового консультирования положениями законодательства РК;
  • соблюдение законодательства РК при исполнении профессиональных обязанностей;
  • актуальность правового консультирования;
  • отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) субъектов, оказывающих правовое консультирование;
  • осуществление с лицом, обратившимся за юридической помощью консультации для выяснения обстоятельств, препятствующих оказанию им юридической помощи;
  • доступность получения гарантированной государством юридической помощи;
  • разъяснение лицу, обратившемуся за правовым консультированием юридических аспектов и возможных правовых последствий;
  • соблюдение норм профессиональной этики;
  • соблюдение конфиденциальности информации, ставшей известной в ходе оказания юридической помощи;
  • сохранение профессиональной тайны;
  • по просьбе либо с согласия лица, имеющего право на получение гарантированной государством юридической помощи, принятие мер к сбору дополнительных доказательств, необходимых для оказания юридической помощи.

Критериями качества оказания адвокатами ГГЮП в виде защиты и представительства интересов физических и юридических лиц в Конституционном суде РК, судах, органах уголовного преследования, иных государственных органах и негосударственных организациях являются:

  • оказание ГГЮП в пределах предоставленных законом полномочий;
  • соблюдение при исполнении профессиональных обязанностей норм действующего законодательства РК и Кодекса профессиональной этики адвокатов;
  • сохранение адвокатской тайны;
  • отказ от принятого поручения об оказании ГГЮП при наличии личной заинтересованности в исходе дела, противоречащей интересам лица, обратившегося за юридической помощью;
  • отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) адвокатов;
  • отсутствие дисциплинарных взысканий;
  • соблюдение процессуальных сроков и своевременное направление документов (иски, заявления, ходатайства, апелляционные и кассационные жалоба и др.);
  • соблюдение формальных требований к оформлению документов;
  • участие в судебных заседаниях и процессуальных действиях по гражданскому, уголовному, административному делам, а также по делам об административных правонарушениях и конституционного производства;
  • регулярное информирование лица, которому оказывается ГГЮП о ходе дела;
  • удовлетворенность лицом, оказанной ГГЮП;
  • наличие договора страхования профессиональной деятельности, установленного Законом.

Критериями качества оказания юридическими консультантамиГГЮП в виде представительства интересов физических и юридических лиц в Конституционном суде, судах, иных государственных органах и негосударственных организациях являются:

  • оказание ГГЮП в пределах предоставленных законом полномочий;
  • соблюдение при исполнении профессиональных обязанностей норм действующего законодательства РК и Кодекса профессиональной этики адвокатов;
  • сохранение тайны юридического консультанта;
  • отказ от принятого поручения об оказании ГГЮП при наличии личной заинтересованности в исходе дела, противоречащей интересам лица, обратившегося за юридической помощью;
  • отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) юридических консультантов;
  • соблюдение процессуальных сроков и своевременное направление документов (иски, заявления, ходатайства, апелляционные и кассационные жалоба и др.);
  • соблюдение формальных требований к оформлению документов;
  • участие в судебных заседаниях и процессуальных действиях по гражданскому, административному делам, а также в конституционном производстве;
  • регулярное информирование лица, которому оказывается ГГЮП о ходе дела;
  • достижение желаемого результатов для лица, имеющего право на получение ГГЮП;
  • наличие договора страхования профессиональной деятельности, установленного Законом.

Для оценки качества оказанной ГГЮП критерии разделили на общие и частные.

Оценка качества оказанной ГГЮП производится по шкале, которая позволит объективно измерять ключевые аспекты оказанной помощи.

Каждый критерий можно оценивать по шкале от 1 до 5, где 1 — крайне неудовлетворительно, а 5 — отлично. Итоговая оценка определяется средним значением оценок по всем критериям.

Расчет среднего значения производится путем суммирования всех оценок разделенных на сумму всех критериев.

В проекте предложена следующая шкала оценивания качества юридической помощи:

  • 5 — Отлично
  • 4 — Хорошо
  • 3 — Удовлетворительно
  • 2 — Плохо
  • 1 — Очень плохо

Оценка проводится территориальными органами юстиции совместно с коллегиями адвокатов, а также лицами, получившими ГГЮП посредством заполнения соответствующей формы.

Максимальное количество баллов, которые возможно набрать – 80.

Если адвокат или юридический консультант набрал:

  • 70-80 баллов: Отличное качество юридической помощи.
  • 50-69 баллов: Хорошее качество с некоторыми областями для улучшения.
  • 30-49 баллов: Среднее качество, имеются значительные области для улучшения.
  • Менее 30 баллов: Низкое качество, требует серьёзного пересмотра и улучшений.

К документу прилагается таблица для расчета присваиваемых баллов по вышеперечисленным критериям оценивания, а также опросный лист лица, обратившегося за получением гарантированной государством юридической помощи.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 августа 2024 года.

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