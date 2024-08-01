Разработаны новые критерии качества бесплатной юридической помощи
В проекте говорится, что критерии качества оказания гарантированной государством юридической помощи разработаны в целях повышения качества оказания гарантированной государством юридической помощи, оценки профессиональных навыков адвокатов и юридических консультантов, а также реализации прав и свобод лица, имеющего право на получение гарантированной государством юридической помощи, в соответствии со статьей 26 закона "Об адвокатской деятельности и юридической помощи".
Гарантированная государством юридическая помощь (ГГЮП) осуществляется в виде:
- правового информирования;
- правового консультирования;
- защиты и представительства интересов физических лиц в судах, органах уголовного преследования, иных государственных органах и негосударственных организациях.
Субъекты оказания гарантированной государством юридической помощи в своей деятельности обязаны соблюдать минимальные требования к её оказанию и качеству.
Критериями качества оказания юридической помощи в виде правового информирования являются:
- осуществление правового информирования в пределах предоставленных полномочий, предусмотренных законом "Об адвокатской деятельности и юридической помощи" (Закон);
- правовое информирование населения о порядке и возможности получения гарантированной государством юридической помощи посредством механизмов, предусмотренных Законом;
- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных и иных лиц государственных органов, оказывающих юридическую помощь в виде правового информирования;
- компетентность при осуществлении правового информирования;
- объективность и своевременность правового консультирования физических и юридических лиц;
- соблюдение действующего законодательства РК.
Критериями качества оказания ГГЮП в виде правового консультирования являются:
- соответствие субъекта оказания гарантированной государством юридической помощи требованиям статей 32 (адвокаты) и 76 (юридические консультанты) Закона;
- соблюдение порядка и сроков правового консультирования, установленных пунктами 7 и 8 статьи 28 Закона;
- обоснованность и мотивированность правового консультирования положениями законодательства РК;
- соблюдение законодательства РК при исполнении профессиональных обязанностей;
- актуальность правового консультирования;
- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) субъектов, оказывающих правовое консультирование;
- осуществление с лицом, обратившимся за юридической помощью консультации для выяснения обстоятельств, препятствующих оказанию им юридической помощи;
- доступность получения гарантированной государством юридической помощи;
- разъяснение лицу, обратившемуся за правовым консультированием юридических аспектов и возможных правовых последствий;
- соблюдение норм профессиональной этики;
- соблюдение конфиденциальности информации, ставшей известной в ходе оказания юридической помощи;
- сохранение профессиональной тайны;
- по просьбе либо с согласия лица, имеющего право на получение гарантированной государством юридической помощи, принятие мер к сбору дополнительных доказательств, необходимых для оказания юридической помощи.
Критериями качества оказания адвокатами ГГЮП в виде защиты и представительства интересов физических и юридических лиц в Конституционном суде РК, судах, органах уголовного преследования, иных государственных органах и негосударственных организациях являются:
- оказание ГГЮП в пределах предоставленных законом полномочий;
- соблюдение при исполнении профессиональных обязанностей норм действующего законодательства РК и Кодекса профессиональной этики адвокатов;
- сохранение адвокатской тайны;
- отказ от принятого поручения об оказании ГГЮП при наличии личной заинтересованности в исходе дела, противоречащей интересам лица, обратившегося за юридической помощью;
- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) адвокатов;
- отсутствие дисциплинарных взысканий;
- соблюдение процессуальных сроков и своевременное направление документов (иски, заявления, ходатайства, апелляционные и кассационные жалоба и др.);
- соблюдение формальных требований к оформлению документов;
- участие в судебных заседаниях и процессуальных действиях по гражданскому, уголовному, административному делам, а также по делам об административных правонарушениях и конституционного производства;
- регулярное информирование лица, которому оказывается ГГЮП о ходе дела;
- удовлетворенность лицом, оказанной ГГЮП;
- наличие договора страхования профессиональной деятельности, установленного Законом.
Критериями качества оказания юридическими консультантамиГГЮП в виде представительства интересов физических и юридических лиц в Конституционном суде, судах, иных государственных органах и негосударственных организациях являются:
- оказание ГГЮП в пределах предоставленных законом полномочий;
- соблюдение при исполнении профессиональных обязанностей норм действующего законодательства РК и Кодекса профессиональной этики адвокатов;
- сохранение тайны юридического консультанта;
- отказ от принятого поручения об оказании ГГЮП при наличии личной заинтересованности в исходе дела, противоречащей интересам лица, обратившегося за юридической помощью;
- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) юридических консультантов;
- соблюдение процессуальных сроков и своевременное направление документов (иски, заявления, ходатайства, апелляционные и кассационные жалоба и др.);
- соблюдение формальных требований к оформлению документов;
- участие в судебных заседаниях и процессуальных действиях по гражданскому, административному делам, а также в конституционном производстве;
- регулярное информирование лица, которому оказывается ГГЮП о ходе дела;
- достижение желаемого результатов для лица, имеющего право на получение ГГЮП;
- наличие договора страхования профессиональной деятельности, установленного Законом.
Для оценки качества оказанной ГГЮП критерии разделили на общие и частные.
Оценка качества оказанной ГГЮП производится по шкале, которая позволит объективно измерять ключевые аспекты оказанной помощи.
Каждый критерий можно оценивать по шкале от 1 до 5, где 1 — крайне неудовлетворительно, а 5 — отлично. Итоговая оценка определяется средним значением оценок по всем критериям.
Расчет среднего
значения производится путем суммирования всех оценок разделенных на сумму всех
критериев.
В проекте предложена следующая шкала
оценивания качества юридической помощи:
- 5 — Отлично
- 4 — Хорошо
- 3 —
Удовлетворительно
- 2 — Плохо
- 1 — Очень плохо
Оценка
проводится территориальными органами юстиции совместно с коллегиями адвокатов,
а также лицами, получившими ГГЮП посредством заполнения соответствующей формы.
Максимальное количество баллов, которые возможно набрать – 80.
Если адвокат или юридический консультант набрал:
- 70-80 баллов:
Отличное качество юридической помощи.
- 50-69 баллов:
Хорошее качество с некоторыми областями для улучшения.
- 30-49 баллов:
Среднее качество, имеются значительные области для улучшения.
- Менее 30 баллов: Низкое качество, требует серьёзного пересмотра и улучшений.
К документу прилагается таблица для расчета присваиваемых баллов по вышеперечисленным критериям оценивания, а также опросный лист лица, обратившегося за получением гарантированной государством юридической помощи.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 августа 2024 года.