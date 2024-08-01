Разработаны новые критерии качества бесплатной юридической помощи

Министерство юстиции подготовило проект приказа, которым в новой редакции изложены Критерии качества оказания гарантированной государством юридической помощи, сообщает Zakon.kz.

В проекте говорится, что критерии качества оказания гарантированной государством юридической помощи разработаны в целях повышения качества оказания гарантированной государством юридической помощи, оценки профессиональных навыков адвокатов и юридических консультантов, а также реализации прав и свобод лица, имеющего право на получение гарантированной государством юридической помощи, в соответствии со статьей 26 закона "Об адвокатской деятельности и юридической помощи".

Гарантированная государством юридическая помощь (ГГЮП) осуществляется в виде:

правового информирования;

правового консультирования;

защиты и представительства интересов физических лиц в судах, органах уголовного преследования, иных государственных органах и негосударственных организациях.

Субъекты оказания гарантированной государством юридической помощи в своей деятельности обязаны соблюдать минимальные требования к её оказанию и качеству.

Критериями качества оказания юридической помощи в виде правового информирования являются:

осуществление правового информирования в пределах предоставленных полномочий, предусмотренных законом "Об адвокатской деятельности и юридической помощи" (Закон);

правовое информирование населения о порядке и возможности получения гарантированной государством юридической помощи посредством механизмов, предусмотренных Законом;

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных и иных лиц государственных органов, оказывающих юридическую помощь в виде правового информирования;

компетентность при осуществлении правового информирования;

объективность и своевременность правового консультирования физических и юридических лиц;

соблюдение действующего законодательства РК.

Критериями качества оказания ГГЮП в виде правового консультирования являются:

соответствие субъекта оказания гарантированной государством юридической помощи требованиям статей 32 (адвокаты) и 76 (юридические консультанты) Закона;

соблюдение порядка и сроков правового консультирования, установленных пунктами 7 и 8 статьи 28 Закона;

обоснованность и мотивированность правового консультирования положениями законодательства РК;

соблюдение законодательства РК при исполнении профессиональных обязанностей;

актуальность правового консультирования;

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) субъектов, оказывающих правовое консультирование;

осуществление с лицом, обратившимся за юридической помощью консультации для выяснения обстоятельств, препятствующих оказанию им юридической помощи;

доступность получения гарантированной государством юридической помощи;

разъяснение лицу, обратившемуся за правовым консультированием юридических аспектов и возможных правовых последствий;

соблюдение норм профессиональной этики;

соблюдение конфиденциальности информации, ставшей известной в ходе оказания юридической помощи;

сохранение профессиональной тайны;

по просьбе либо с согласия лица, имеющего право на получение гарантированной государством юридической помощи, принятие мер к сбору дополнительных доказательств, необходимых для оказания юридической помощи.

Критериями качества оказания адвокатами ГГЮП в виде защиты и представительства интересов физических и юридических лиц в Конституционном суде РК, судах, органах уголовного преследования, иных государственных органах и негосударственных организациях являются:

оказание ГГЮП в пределах предоставленных законом полномочий;

соблюдение при исполнении профессиональных обязанностей норм действующего законодательства РК и Кодекса профессиональной этики адвокатов;

сохранение адвокатской тайны;

отказ от принятого поручения об оказании ГГЮП при наличии личной заинтересованности в исходе дела, противоречащей интересам лица, обратившегося за юридической помощью;

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) адвокатов;

отсутствие дисциплинарных взысканий;

соблюдение процессуальных сроков и своевременное направление документов (иски, заявления, ходатайства, апелляционные и кассационные жалоба и др.);

соблюдение формальных требований к оформлению документов;

участие в судебных заседаниях и процессуальных действиях по гражданскому, уголовному, административному делам, а также по делам об административных правонарушениях и конституционного производства;

регулярное информирование лица, которому оказывается ГГЮП о ходе дела;

удовлетворенность лицом, оказанной ГГЮП;

наличие договора страхования профессиональной деятельности, установленного Законом.

Критериями качества оказания юридическими консультантамиГГЮП в виде представительства интересов физических и юридических лиц в Конституционном суде, судах, иных государственных органах и негосударственных организациях являются:

оказание ГГЮП в пределах предоставленных законом полномочий;

соблюдение при исполнении профессиональных обязанностей норм действующего законодательства РК и Кодекса профессиональной этики адвокатов;

сохранение тайны юридического консультанта;

отказ от принятого поручения об оказании ГГЮП при наличии личной заинтересованности в исходе дела, противоречащей интересам лица, обратившегося за юридической помощью;

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) юридических консультантов;

соблюдение процессуальных сроков и своевременное направление документов (иски, заявления, ходатайства, апелляционные и кассационные жалоба и др.);

соблюдение формальных требований к оформлению документов;

участие в судебных заседаниях и процессуальных действиях по гражданскому, административному делам, а также в конституционном производстве;

регулярное информирование лица, которому оказывается ГГЮП о ходе дела;

достижение желаемого результатов для лица, имеющего право на получение ГГЮП;

наличие договора страхования профессиональной деятельности, установленного Законом.

Для оценки качества оказанной ГГЮП критерии разделили на общие и частные.

Оценка качества оказанной ГГЮП производится по шкале, которая позволит объективно измерять ключевые аспекты оказанной помощи.

Каждый критерий можно оценивать по шкале от 1 до 5, где 1 — крайне неудовлетворительно, а 5 — отлично. Итоговая оценка определяется средним значением оценок по всем критериям.

Расчет среднего значения производится путем суммирования всех оценок разделенных на сумму всех критериев.



В проекте предложена следующая шкала оценивания качества юридической помощи:



5 — Отлично



4 — Хорошо



3 — Удовлетворительно



2 — Плохо



1 — Очень плохо

Оценка проводится территориальными органами юстиции совместно с коллегиями адвокатов, а также лицами, получившими ГГЮП посредством заполнения соответствующей формы.



Максимальное количество баллов, которые возможно набрать – 80.

Если адвокат или юридический консультант набрал:

70-80 баллов: Отличное качество юридической помощи.



50-69 баллов: Хорошее качество с некоторыми областями для улучшения.



30-49 баллов: Среднее качество, имеются значительные области для улучшения.



Менее 30 баллов: Низкое качество, требует серьёзного пересмотра и улучшений.

К документу прилагается таблица для расчета присваиваемых баллов по вышеперечисленным критериям оценивания, а также опросный лист лица, обратившегося за получением гарантированной государством юридической помощи.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 августа 2024 года.