Кандасы в Казахстане: что изменилось

Министр труда и социальной защиты населения приказом от 30 июля 2024 года внес изменения в некоторые правила, касающиеся кандасов, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Правилах включения в региональную квоту приема кандасов уточняется, что для получения государственной услуги "Включение в региональную квоту приема кандасов" этнические казахи, ранее не включавшиеся в региональную квоту и получившие статус кандаса на условиях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 9 Правил присвоения или продления статуса кандаса, вдовы кандасов и их общие дети, прибывшие после включения кандаса в региональную квоту приема кандасов или родившиеся в РК до получения их родителями гражданства республики, а также этнические казахи получившие статус кандаса, проживающие на территории РК, представляют заявление с приложением документов:

в местные исполнительные органы по вопросам социальной защиты и занятости населения регионов;

портал "Migration.enbek.kz";

через государственную корпорацию "Правительство для граждан";

через веб-портал "электронного правительства".

Между тем в Правилах добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы говорится, что после прибытия на новое место жительства и включения в региональную квоту кандасам и переселенцам и членам их семей, выплачивается материальная помощь.

Лица, расторгнувшие брак за последние 36 месяцев до участия в мерах добровольного переселения лиц для повышения трудовой мобильности, предоставляют справку о государственной регистрации расторжения брака в книге записи актов гражданского состояния.

Приказ вводится в 12 августа 2024 года.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане утвердили Правила определения принадлежности к казахской национальности лиц, претендующих на получение статуса кандаса и гражданства РК в упрощенном порядке в случае отсутствия соответствующей записи в документах.