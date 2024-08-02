Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Кандасы в Казахстане: что изменилось

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись, карта Казахстана, границы , фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 14:50 Фото: gov4c.kz
Министр труда и социальной защиты населения приказом от 30 июля 2024 года внес изменения в некоторые правила, касающиеся кандасов, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Правилах включения в региональную квоту приема кандасов уточняется, что для получения государственной услуги "Включение в региональную квоту приема кандасов" этнические казахи, ранее не включавшиеся в региональную квоту и получившие статус кандаса на условиях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 9 Правил присвоения или продления статуса кандаса, вдовы кандасов и их общие дети, прибывшие после включения кандаса в региональную квоту приема кандасов или родившиеся в РК до получения их родителями гражданства республики, а также этнические казахи получившие статус кандаса, проживающие на территории РК, представляют заявление с приложением документов:

  • в местные исполнительные органы по вопросам социальной защиты и занятости населения регионов;
  • портал "Migration.enbek.kz";
  • через государственную корпорацию "Правительство для граждан";
  • через веб-портал "электронного правительства".

Между тем в Правилах добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы говорится, что после прибытия на новое место жительства и включения в региональную квоту кандасам и переселенцам и членам их семей, выплачивается материальная помощь.

Лица, расторгнувшие брак за последние 36 месяцев до участия в мерах добровольного переселения лиц для повышения трудовой мобильности, предоставляют справку о государственной регистрации расторжения брака в книге записи актов гражданского состояния.

Приказ вводится в 12 августа 2024 года.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане утвердили Правила определения принадлежности к казахской национальности лиц, претендующих на получение статуса кандаса и гражданства РК в упрощенном порядке в случае отсутствия соответствующей записи в документах.

Читайте также

Студенты, университет, вуз, выпускники, абитуриенты
Поступление в магистратуру и докторантуру: внесены изменения
Заседание, зал заседаний, пустой зал, госслужба, государственная служба, госслужащие
Токаев утвердил структуру Агентства по делам госслужбы и расширил его функции
Токаев назначил и уволил председателей судов и судей
Токаев назначил и уволил председателей судов и судей
Лариса Черненко
МТСЗН РК Казахстан 2024 год Кандасы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Немедленно звоните на 1414: к казахстанцам обратились из Минздрава
Немедленно звоните на 1414: к казахстанцам обратились из Минздрава
Правда ли, что в Казахстане взломали сайт ЦОНов
Правда ли, что в Казахстане взломали сайт ЦОНов – ответ eGov
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд РФ
В Астане с 7 по 10 августа введут временные ограничения на передвижение
В Астане с 7 по 10 августа введут временные ограничения на передвижение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: