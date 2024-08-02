Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Президент назначил на должности председателей и судей в ряде регионов РК.
- Для получения и восстановления гражданства Казахстана нужен сертификат на знание казахского языка.
- Правила определения принадлежности лиц к казахской национальности утвердили в Казахстане.
- Рассчитывать суммы, причитающиеся экспертам, специалистам и переводчикам по гражданским делам будут согласно новым правилам.
- Обнародована Концепция развития искусственного интеллекта до 2029 года.
- Расширен перечень иностранцев, которым не требуется разрешение на работу в Казахстане.
- С октября текущего года в Казахстане начнут страховать профессиональную ответственность медиков: утверждены правила.
- Утверждены разрешительные требования для получения разрешения на сбор и реализацию лома черных и цветных металлов.
- Министерство труда упразднило отчетность по аттестации производственных объектов.
- В региональную квоту приема кандасов будут включать вдов кандасов и их общих детей.
- Лица с инвалидностью, обратившиеся в кассационную инстанцию не только в качестве истца, но и ответчика, должны освобождаться от уплаты госпошлины: постановление Конституционного суда.
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