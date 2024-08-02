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Законодательство РК

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 16:58 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Президент назначил на должности председателей и судей в ряде регионов РК.
  • Для получения и восстановления гражданства Казахстана нужен сертификат на знание казахского языка.
  • Правила определения принадлежности лиц к казахской национальности утвердили в Казахстане.
  • Рассчитывать суммы, причитающиеся экспертам, специалистам и переводчикам по гражданским делам будут согласно новым правилам.
  • Обнародована Концепция развития искусственного интеллекта до 2029 года.
  • Расширен перечень иностранцев, которым не требуется разрешение на работу в Казахстане.
  • С октября текущего года в Казахстане начнут страховать профессиональную ответственность медиков: утверждены правила.
  • Утверждены разрешительные требования для получения разрешения на сбор и реализацию лома черных и цветных металлов.
  • Министерство труда упразднило отчетность по аттестации производственных объектов.
  • В региональную квоту приема кандасов будут включать вдов кандасов и их общих детей.
  • Лица с инвалидностью, обратившиеся в кассационную инстанцию не только в качестве истца, но и ответчика, должны освобождаться от уплаты госпошлины: постановление Конституционного суда.

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