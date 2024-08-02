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Законодательство РК

Замглавы таможенного поста призналась в получении взятки: ее оштрафовали на 63,6 млн тенге

Замглавы таможенного поста призналась в получении взятки: ее оштрафовали на 63,6 млн тенге, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 17:00 Фото: Zakon.kz
В Астане заместителя руководителя таможенного поста оштрафовали на 63,6 млн тенге за взятку, сообщает Zakon.kz.

Приговор вынесен Межрайонным судом по уголовным делам Астаны:

  • Т. признана виновной по ч. 2 ст. 366 ("Получение взятки") УК РК с назначением наказания в виде штрафа в размере 60-кратной суммы (63 600 000 тенге), с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе;
  • Д. признана виновной по ч. 2 ст. 234 ("Экономическая контрабанда"), ч. 2 ст. 367 ("Дача взятки") УК РК, с назначением наказания в виде штрафа в размере 26,6-кратной суммы взятки (28 196 000 тенге), с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Суть предъявленного обвинения

Т., будучи заместителем руководителя таможенного поста, получила взятку в размере 1 060 000 тенге за контрабандный ввоз гражданкой Д. через таможенную границу авиасообщением "Стамбул – Астана" незадекларированных золотых изделий и медикаментов, а последняя передала названное денежное вознаграждение.

"Подсудимые вину признали, чистосердечно раскаялись. Вина подсудимых также доказана показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз и специалистов".Межрайонный суд по уголовным делам Астаны

Позиция сторон

Прокурор поддержал обвинение и просил назначить наказание в виде лишения свободы.

Сторона защиты просила с учетом смягчающих обстоятельств назначить наказание в виде штрафа.

"Приговор не вступил в законную силу".Межрайонный суд по уголовным делам Астаны

1 августа 2024 года сообщалось, что алматинского бизнесмена осудили за взятку в особо крупном размере.

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