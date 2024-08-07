В Павлодарской области объявили ЧС из-за нашествия каракуртов

Акимат Баянаульского района Павлодарской области подготовил решение "Об объявлении чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба на территории Торайгырского сельского округа Баянаульского района Павлодарской области", сообщает Zakon.kz.

"Объявить чрезвычайную ситуацию природногохарактера местного масштаба на территории Торайгырского сельского округа Баянаульского района Павлодарской области в связи с нахождением и распространением ядовитого паука Каракурт, который представляет угрозу для жизни и здоровья людей", - говорится в документе.

Уполномоченным органам поручено провести мероприятия, направленные на ликвидацию чрезвычайной ситуации природного характера.





Фото: ДЧС Павлодарской области

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 8 августа.



Ранее сообщалось, что в Баянаульском национальном парке нашествие каракуртов, ежедневно находят более 20 пауков и 80 коконов. Туристов предупреждают, что каракуртов в больших количествах находят вдоль озера Торайгыр.

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