В Павлодарской области объявили ЧС из-за нашествия каракуртов
"Объявить чрезвычайную ситуацию природногохарактера местного масштаба на территории Торайгырского сельского округа Баянаульского района Павлодарской области в связи с нахождением и распространением ядовитого паука Каракурт, который представляет угрозу для жизни и здоровья людей", - говорится в документе.
Уполномоченным органам поручено провести мероприятия, направленные на ликвидацию чрезвычайной ситуации природного характера.
Фото: ДЧС Павлодарской области
Документ размещен на сайте Открытые НПА до 8 августа.
Ранее сообщалось, что в Баянаульском национальном парке нашествие каракуртов, ежедневно находят более 20 пауков и 80 коконов. Туристов предупреждают, что каракуртов в больших количествах находят вдоль озера Торайгыр.
10 июля 2024 года сообщалось о нашествии каракуртов в Атырауской области. После укусов пауков шесть человек оказались в реанимации.