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В Павлодарской области объявили ЧС из-за нашествия каракуртов

В Павлодарской области объявили ЧС из-за нашествия каракуртов, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 14:35 Фото: ДЧС Павлодарской области
Акимат Баянаульского района Павлодарской области подготовил решение "Об объявлении чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба на территории Торайгырского сельского округа Баянаульского района Павлодарской области", сообщает Zakon.kz.

"Объявить чрезвычайную ситуацию природногохарактера местного масштаба на территории Торайгырского сельского округа Баянаульского района Павлодарской области в связи с нахождением и распространением ядовитого паука Каракурт, который представляет угрозу для жизни и здоровья людей", - говорится в документе.

Уполномоченным органам поручено провести мероприятия, направленные на ликвидацию чрезвычайной ситуации природного характера.


В Павлодарской области объявили ЧС из-за нашествия каракуртов, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 14:35

Фото: ДЧС Павлодарской области

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 8 августа.

Ранее сообщалось, что в Баянаульском национальном парке нашествие каракуртов, ежедневно находят более 20 пауков и 80 коконов. Туристов предупреждают, что каракуртов в больших количествах находят вдоль озера Торайгыр.

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10 июля 2024 года сообщалось о нашествии каракуртов в Атырауской области. После укусов пауков шесть человек оказались в реанимации.

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