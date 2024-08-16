Осужден спортивный директор ФК "Жетысу"

Талдыкорганским городским судом оглашен приговор в отношении спортивного директора футбольного клуба "Жетысу" Даулета Иманкулова, сообщает Zakon.kz.

Об этом 16 августа 2024 года рассказали в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции.

"Он признан виновным в хищении мошенническим путем бюджетных средств в размере 5,5 млн тенге под предлогом выдачи бонуса к трудовому договору футболиста. Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет шести месяцев ограничения свободы", – говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Отметим, что Даулет Иманкулов был назначен спортивным директором ФК "Жетысу" в июне 2022 года.

2 июня 2024 года стало известно об аресте директора футбольного клуба "Жетысу" Калмухамета Донсебаева. 3 июня Антикор озвучил подробности.