В Казахстане отозвали регистрацию у двух видов консервов для детского питания

Приказами председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава прекращены действия свидетельства о государственной регистрации двух видов биологически активной добавки к пище, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно приказу от 5 сентября 2024 года считается прекратившим действие свидетельства о государственной регистрации – продукта детского питания для детей раннего возраста, продукта прикорма, консервов мясных из гомогенизированного мяса птицы, стерилизованных в бульоне, название Semper "Цыпленок пюре". Изготовитель: ООО "Амеко-Калининград", Калининградская область.

Заявление ООО "ХИРОУС РУС" от 20 мая 2024 года.

Кроме того, приказом от 21 августа 2024 года прекращено действие свидетельства о государственной регистрации продукта детского питания для детей раннего возраста, продукта прикорма, консервов мясных из гомогенизированного мяса птицы, стерилизованные в бульоне, название Semper "Индейка пюре". Изготовитель: ООО "Амеко-Калининград", Калининградская область.

Основание: заявление ООО "ХИРОУС РУС" от 23 июля 2024 года.

Контроль за исполнением приказов оставлен за председателем комитета Нурканом Садвакасовым.



