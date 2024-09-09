В Казахстане отозвали регистрацию у двух видов консервов для детского питания
Так, согласно приказу от 5 сентября 2024 года считается прекратившим действие свидетельства о государственной регистрации – продукта детского питания для детей раннего возраста, продукта прикорма, консервов мясных из гомогенизированного мяса птицы, стерилизованных в бульоне, название Semper "Цыпленок пюре". Изготовитель: ООО "Амеко-Калининград", Калининградская область.
Заявление ООО "ХИРОУС РУС" от 20 мая 2024 года.
Кроме того, приказом от 21 августа 2024 года прекращено действие свидетельства о государственной регистрации продукта детского питания для детей раннего возраста, продукта прикорма, консервов мясных из гомогенизированного мяса птицы, стерилизованные в бульоне, название Semper "Индейка пюре". Изготовитель: ООО "Амеко-Калининград", Калининградская область.
Основание: заявление ООО "ХИРОУС РУС" от 23 июля 2024 года.
Контроль за исполнением приказов оставлен за председателем комитета Нурканом Садвакасовым.