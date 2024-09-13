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Законодательство РК

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 17:24 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи создан в Казахстане.
  • В МВД добавили ряд функций по борьбе с торговлей людьми.
  • В Казахстане создана госорганизация, которая будет заниматься оперативной ликвидацией разливов нефти.
  • С 2025 года аккредитационные карты журналистам будут выдавать в упрощенном порядке через единую медиа-платформу.
  • Введен полугодовой запрет на ввоз в Казахстан отдельных теплоизоляционных материалов.
  • Какие товары, работы, услуги следует закупать у организаций лиц с инвалидностью: утвержден перечень.
  • Министерство труда утвердило нормы времени по переводу документов с русского языка на государственный и обратно.
  • В Казахстане сократили перечень лекарств, полагающихся в рамках ГОБМП и ОСМС.
  • Утвержден перечень сделок, которые не подлежат удостоверению простой электронной подписью.

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