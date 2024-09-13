Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи создан в Казахстане.
- В МВД добавили ряд функций по борьбе с торговлей людьми.
- В Казахстане создана госорганизация, которая будет заниматься оперативной ликвидацией разливов нефти.
- С 2025 года аккредитационные карты журналистам будут выдавать в упрощенном порядке через единую медиа-платформу.
- Введен полугодовой запрет на ввоз в Казахстан отдельных теплоизоляционных материалов.
- Какие товары, работы, услуги следует закупать у организаций лиц с инвалидностью: утвержден перечень.
- Министерство труда утвердило нормы времени по переводу документов с русского языка на государственный и обратно.
- В Казахстане сократили перечень лекарств, полагающихся в рамках ГОБМП и ОСМС.
- Утвержден перечень сделок, которые не подлежат удостоверению простой электронной подписью.
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