Минтруда разработало поправки в правила по переселению в трудодефицитные регионы

Министерство труда и социальной защиты разработало поправки в НПА по переселению в в трудодефицитные регионы с учетом замечаний Генпрокуратуры, сообщает Zakon.kz.

По данным министерства, разработан третий пакет поправок в действующий НПА в сфере регулирования вопросов добровольного переселения граждан из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы с учетом замечаний Генеральной прокуратуры РК, отображенных в акте надзора, направленном в адрес Правительства РК.

В августе Минтруда провело правовой мониторинг по выявлению коррупциогенных норм права и выработки предложений по совершенствованию нормативных правовых актов.



"С учетом выявленных проблемных вопросов и рекомендаций надзорного органа подготовлен третий пакет поправок в Правила добровольного переселения для повышения трудовой мобильности", – сообщили в министерстве.

В частности, предусматриваются следующие изменения:

осуществление сотрудниками карьерных центров сверки документов, представленных переселенцем или кандасом, сведений по объекту недвижимого имущества, приобретаемого с использованием денежной выплаты по сертификату экономической мобильности, на предмет их полноты и достоверности, путем проведения выезда на объект сделки для его полного и тщательного осмотра;

расширение права центров трудовой мобильности по обжалованию результатов оценки стоимости приобретаемого недвижимого имущества;

закрепление дополнительного основания по отказу в выдаче сертификата экономической мобильности в случае намерения переселенца или кандаса купить жилье, которое ранее уже приобреталось при помощи выплаты по сертификату экономической мобильности;

исключение права переселенцев осуществлять трудовую деятельность за пределами региона расселения.

Вместе государственные услуги по включению в региональную квоту приема кандасов и переселенцев и по оказанию мер государственной поддержки добровольного переселения планируется автоматизировать с марта 2025 года.

"Таким образом, будет исключен контакт услугополучателей с сотрудниками карьерных центров, что позволит минимизировать коррупционные риски", – отметили в министерстве.

Цифровизация данных видов госуслуг также обеспечит четкий мониторинг исполнения договорных обязательств между участниками переселения и центрами трудовой мобильности.

С 1 июля 2023 года в целях повышения привлекательности регионов расселения, определенных правительством, начали осуществляться денежные выплаты по сертификатам экономической мобильности в размере до 50% от стоимости жилья на новом месте.

В сентябре того же года МТСЗН был проведен комплексный анализ по выданным 486 сертификатам экономической мобильности, в ходе которого в регионах расселения были выявлены факты покупки жилья по завышенным ценам. Для принятия соответствующих мер были направлены письма местным исполнительным органам и в Агентство РК по финансовому мониторингу.

Ранее Генеральная прокуратура РК сообщила, что во время проверок выявлены факты злоупотреблений и хищений на сумму свыше 1 млрд тенге путем фиктивного переселения граждан с использованием подложных документов.

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Всего прокурорами начато 20 досудебных расследований. Следствием принимаются меры по установлению всех причастных лиц, привлечению их к ответственности, а также возмещению причиненного ущерба.

Для устранения пробелов в нормативных актах и усиления системы контроля за ходом реализации государственных мер по поддержке добровольного переселения Генпрокуратурой внесен акт надзора в правительство РК.