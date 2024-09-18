Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Минтруда разработало поправки в правила по переселению в трудодефицитные регионы

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, приезд, выезд, прибытие, вылет, переезд, прилет, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы , фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 11:43 Фото: unsplash
Министерство труда и социальной защиты разработало поправки в НПА по переселению в в трудодефицитные регионы с учетом замечаний Генпрокуратуры, сообщает Zakon.kz.

По данным министерства, разработан третий пакет поправок в действующий НПА в сфере регулирования вопросов добровольного переселения граждан из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы с учетом замечаний Генеральной прокуратуры РК, отображенных в акте надзора, направленном в адрес Правительства РК.

В августе Минтруда провело правовой мониторинг по выявлению коррупциогенных норм права и выработки предложений по совершенствованию нормативных правовых актов.

"С учетом выявленных проблемных вопросов и рекомендаций надзорного органа подготовлен третий пакет поправок в Правила добровольного переселения для повышения трудовой мобильности", – сообщили в министерстве.

В частности, предусматриваются следующие изменения:

  • осуществление сотрудниками карьерных центров сверки документов, представленных переселенцем или кандасом, сведений по объекту недвижимого имущества, приобретаемого с использованием денежной выплаты по сертификату экономической мобильности, на предмет их полноты и достоверности, путем проведения выезда на объект сделки для его полного и тщательного осмотра;
  • расширение права центров трудовой мобильности по обжалованию результатов оценки стоимости приобретаемого недвижимого имущества;
  • закрепление дополнительного основания по отказу в выдаче сертификата экономической мобильности в случае намерения переселенца или кандаса купить жилье, которое ранее уже приобреталось при помощи выплаты по сертификату экономической мобильности;
  • исключение права переселенцев осуществлять трудовую деятельность за пределами региона расселения.

Вместе государственные услуги по включению в региональную квоту приема кандасов и переселенцев и по оказанию мер государственной поддержки добровольного переселения планируется автоматизировать с марта 2025 года.

"Таким образом, будет исключен контакт услугополучателей с сотрудниками карьерных центров, что позволит минимизировать коррупционные риски", – отметили в министерстве.

Цифровизация данных видов госуслуг также обеспечит четкий мониторинг исполнения договорных обязательств между участниками переселения и центрами трудовой мобильности.

С 1 июля 2023 года в целях повышения привлекательности регионов расселения, определенных правительством, начали осуществляться денежные выплаты по сертификатам экономической мобильности в размере до 50% от стоимости жилья на новом месте.

В сентябре того же года МТСЗН был проведен комплексный анализ по выданным 486 сертификатам экономической мобильности, в ходе которого в регионах расселения были выявлены факты покупки жилья по завышенным ценам. Для принятия соответствующих мер были направлены письма местным исполнительным органам и в Агентство РК по финансовому мониторингу.

Ранее Генеральная прокуратура РК сообщила, что во время проверок выявлены факты злоупотреблений и хищений на сумму свыше 1 млрд тенге путем фиктивного переселения граждан с использованием подложных документов.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 11:43
Более миллиарда тенге "потратили" на переселение казахстанцев в северные регионы
, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 11:43

Всего прокурорами начато 20 досудебных расследований. Следствием принимаются меры по установлению всех причастных лиц, привлечению их к ответственности, а также возмещению причиненного ущерба.

Для устранения пробелов в нормативных актах и усиления системы контроля за ходом реализации государственных мер по поддержке добровольного переселения Генпрокуратурой внесен акт надзора в правительство РК.

Читайте также

Государственная служба, госслужба, госслужащий, государственный аппарат, госаппарат, государственная работа
В Казахстане изменили правила присвоения ученых званий
Правила перехода на цифровое эфирное телерадиовещание обновили в Казахстане
Цифровое телевидение и радио: обновлены правила перехода
В Казахстане начинается вакцинация против вируса папиломы человека
В Казахстане начинается вакцинация девочек против вируса папилломы человека
Лариса Черненко
Генеральная прокуратура РК МТСЗН РК Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Галкин, иноагент, жалоба в Верховный суд России, решение
Верховный суд России принял решение по жалобе Максима Галкина
Заморозки до -6°С ожидаются в восьми областях Казахстана
Заморозки до -6°С ожидаются в восьми областях Казахстана
Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт
Хорошей новостью для индивидуальных предпринимателей поделились в Минфине
Фейковые новости, фейковая рассылка
Казахстанцы, родившиеся с 1949 по 2010 год, получат по 70 тысяч тенге – фейк
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: