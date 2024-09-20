Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Торгово-логистический комплекс построят на границе Казахстана с Кыргызстаном: Токаев подписал закон.
- В Казахстане утвердили правила регистрации населения.
- Комитет по противодействию наркопреступности создан при МВД РК.
- Участие в пари приравняли к серьезным дисциплинарным проступкам военнослужащих.
- Институт космической техники и технологий определен национальным оператором информационной системы отслеживания перевозок.
- Казахстанцы могут оформить социальную помощь через Госкорпорацию или сайт "электронного правительства.
- Обновлены Правила предоставления жилищных сертификатов: теперь их предоставляют и по жилищной программе "Наурыз".
- До 10 декабря продлен срок приема заявлений о компенсации от предпринимателей, пострадавших в результате паводков.
- В Казахстане начали прививать девочек против вируса папилломы человека: главный государственный санврач РК подписала постановление.
- Конституционный суд подтвердил, что суды не вправе пересматривать решение арбитража по существу и рекомендовал усовершенствовать законодательство об арбитраже.
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