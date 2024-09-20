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Законодательство РК

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 17:04 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Торгово-логистический комплекс построят на границе Казахстана с Кыргызстаном: Токаев подписал закон.
  • В Казахстане утвердили правила регистрации населения.
  • Комитет по противодействию наркопреступности создан при МВД РК.
  • Участие в пари приравняли к серьезным дисциплинарным проступкам военнослужащих.
  • Институт космической техники и технологий определен национальным оператором информационной системы отслеживания перевозок.
  • Казахстанцы могут оформить социальную помощь через Госкорпорацию или сайт "электронного правительства.
  • Обновлены Правила предоставления жилищных сертификатов: теперь их предоставляют и по жилищной программе "Наурыз".
  • До 10 декабря продлен срок приема заявлений о компенсации от предпринимателей, пострадавших в результате паводков.
  • В Казахстане начали прививать девочек против вируса папилломы человека: главный государственный санврач РК подписала постановление.
  • Конституционный суд подтвердил, что суды не вправе пересматривать решение арбитража по существу и рекомендовал усовершенствовать законодательство об арбитраже.

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