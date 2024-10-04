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Законодательство РК

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 17:20 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • В Казахстане вводят обязательную государственную регистрацию мопедов, а их водителям придется получить права: Токаев подписал закон.
  • Увеличены штрафы за формальное проведение техосмотра, а за грубые нарушения СТО лишат лицензии: внесены поправки в КОАП.
  • До 1 марта 2025 года Архив Президента переедет из Алматы в Астану.
  • 40 202 казахстанца вместо 39 180 призовут в армию в 2024 году.
  • Как будут платить налоги и соцплатежи за своих работников операторы интернет-платформ: утверждены правила.
  • В правила назначения жилищных выплат военнослужащим внесли изменения.
  • С 1 января 2025 года реестры в сфере государственных закупок будут вести согласно новым правилам.
  • Граждане могут пройти тестирование на знание казахского языка "КАЗТЕСТ".
  • МВД установило норматив численности работников частной охранной организации, а также обновило образцы формы охранников.
  • Смягчены требования к водителям автобусов: в ПДД внесли поправки.
  • Банки и МФО должны анализировать кредитоспособность ИП до выдачи займов.
  • Как будут оказывать медицинскую помощь хроническим больным.
  • Обновлены правила проведения лотерей.

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