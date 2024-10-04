Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- В Казахстане вводят обязательную государственную регистрацию мопедов, а их водителям придется получить права: Токаев подписал закон.
- Увеличены штрафы за формальное проведение техосмотра, а за грубые нарушения СТО лишат лицензии: внесены поправки в КОАП.
- До 1 марта 2025 года Архив Президента переедет из Алматы в Астану.
- 40 202 казахстанца вместо 39 180 призовут в армию в 2024 году.
- Как будут платить налоги и соцплатежи за своих работников операторы интернет-платформ: утверждены правила.
- В правила назначения жилищных выплат военнослужащим внесли изменения.
- С 1 января 2025 года реестры в сфере государственных закупок будут вести согласно новым правилам.
- Граждане могут пройти тестирование на знание казахского языка "КАЗТЕСТ".
- МВД установило норматив численности работников частной охранной организации, а также обновило образцы формы охранников.
- Смягчены требования к водителям автобусов: в ПДД внесли поправки.
- Банки и МФО должны анализировать кредитоспособность ИП до выдачи займов.
- Как будут оказывать медицинскую помощь хроническим больным.
- Обновлены правила проведения лотерей.
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