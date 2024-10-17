Житель Астаны осужден на 12 лет за мошенничество и подстрекательство к взятке

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны оглашен приговор в отношении жителя столицы Абдикаримова С. Ж. Об этом Zakon.kz 17 октября 2024 года рассказали в Агентстве РК по противодействию коррупции.

Он признан виновным в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки на сумму 250 тыс. долларов якобы для передачи высокопоставленным должностным лицам государственных органов за заключение контракта на недропользование в Северо-Казахстанской области.

"Приговором суда ему назначено 12 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора", – уточнили в Антикоре.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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