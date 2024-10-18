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Законодательство РК

Уральская школа потерпела поражение в суде по делу о зарплатах педагогов в 42 млн тенге

Школьники, ученики, школа, ученики за партой, школьный кабинет, класс, школьные занятия, уроки, учитель, педагог, преподаватель , фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 09:17 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Администрация Серебряковской средней общеобразовательной школы Уральска Западно-Казахстанской области направило в суд иск о взыскании с 75 педагогов учебного заведения излишне выплаченных им из бюджета заработной платы в более 42 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Об этом 18 октября 2024 года рассказали в Верховном суде РК.

"В обоснование иска приведено заключение проведенного в учреждении госаудита. Следственным органом было возбуждено уголовное дело в отношении главного бухгалтера школы, и Уральским горсудом она была признана виновной с назначением наказания", – говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Также сообщается, что в рамках уголовного дела госаудитом школы выявлены финансовые правонарушения по необоснованному перечислению заработной платы в 42 млн тенге с выводом дебиторской задолженности по зарплате 75 педагогам за 2021-2022 годы.

"Однако представители администрации школы не смогли представить суду доказательств, подтверждающих совершение педагогами противоправных действий, вследствие чего им была осуществлена переплата. Суд №2 Уральска в связи с этим оставил иск школы без удовлетворения, указав, что при отсутствии в нормах трудового и гражданского законодательств недобросовестного отношения к работе работников или бухгалтерской ошибки оснований для взыскания суммы не имеется", – отмечается в сообщении.

Вместе с тем апелляция оставила жалобу представителя школы без удовлетворения, а решение суда – без изменения.

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15 октября 2024 года министр национальной экономики Казахстана Нурлан Байбазаров рассказал, почему не растут зарплаты казахстанцев, несмотря на экономический рост в стране.

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