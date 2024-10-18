Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Токаев одобрил поправки в Соглашение о порядке формирования бюджета ШОС: взнос Казахстана составит 15,2%.
- Правительство утвердило Генеральный план города Экибастуза Павлодарской области.
- Проект соглашения о создании Механизма гражданской защиты Организации тюркских государств одобрило правительство Казахстана.
- В Казахстане обновили Концепцию развития системы управления водными ресурсами до 2030 года.
- С 26 октября на полгода установлены квоты на вывоз из Казахстана бычков и баранчиков.
- Казахстанцы могут оформить запрет на участие в азартных играх и пари путем подачи заявления.
- Утверждены Типовые правила работы игорного заведения, букмекерской конторы или тотализатора, а также приема ставок и пари.
- Создан общественно-профессиональный совет по вопросам саморегулирования деятельности СМИ.
- Новые Правила осуществления государственных закупок утвердили в Казахстане.
- Утвержден Перечень товаров, работ, услуг, государственные закупки которых осуществляются у малого и среднего бизнеса.
- Казахстанские сайты проверят на причастность к интернет-казино, иностранным букмекерским конторам и тотализаторам.
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