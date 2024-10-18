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Законодательство РК

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 16:34 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Токаев одобрил поправки в Соглашение о порядке формирования бюджета ШОС: взнос Казахстана составит 15,2%.
  • Правительство утвердило Генеральный план города Экибастуза Павлодарской области.
  • Проект соглашения о создании Механизма гражданской защиты Организации тюркских государств одобрило правительство Казахстана.
  • В Казахстане обновили Концепцию развития системы управления водными ресурсами до 2030 года.
  • С 26 октября на полгода установлены квоты на вывоз из Казахстана бычков и баранчиков.
  • Казахстанцы могут оформить запрет на участие в азартных играх и пари путем подачи заявления.
  • Утверждены Типовые правила работы игорного заведения, букмекерской конторы или тотализатора, а также приема ставок и пари.
  • Создан общественно-профессиональный совет по вопросам саморегулирования деятельности СМИ.
  • Новые Правила осуществления государственных закупок утвердили в Казахстане.
  • Утвержден Перечень товаров, работ, услуг, государственные закупки которых осуществляются у малого и среднего бизнеса.
  • Казахстанские сайты проверят на причастность к интернет-казино, иностранным букмекерским конторам и тотализаторам.

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