Как меняют банковские правила в Казахстане, чтобы привлечь иностранный капитал: ва-банк

Присутствие иностранных банков в РК в последние годы уменьшилось. Это был сознательный шаг: создавался барьер против того, чтобы они могли активно заходить на наш рынок. Теперь конъюнктура изменилась. Как меняют правила, чтобы привлечь в страну иностранный капитал, рассказывает Zakon.kz.

Привлечь в РК зарубежные банки планируют, потому что Казахстану нужно больше иностранных инвестиций, нужно привлечение новых игроков в финансовый сектор. Поправки – реализация прошлогоднего Послания главы государства. Процитируем:

"Финансированием экономических проектов занимаются лишь несколько крупных банков. Поэтому для повышения конкуренции в данной сфере следует привлечь в страну три надежных зарубежных банка".

Чтобы это обеспечить, следует изменить некоторые действующие правила. 16 октября 2024 года депутаты Мажилиса приняли в первом чтении закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития финансового рынка и защиты прав потребителей финансовых услуг".

Цель законопроекта уже названа, а способ – оптимизация разрешительных требований в банковском секторе.

Сейчас, например, для открытия банка требуется немало разного рода документов и справок. Бюрократия, одним словом. И зарубежные банки не идут. Что предлагается изменить?

Если подытожить, участникам финансового рынка не надо будет предоставлять справки и документы, "доступные в государственных объектах информатизации", в которых уполномоченные органы могут запросить информацию самостоятельно. В том числе и напрямую обратившись в уполномоченные органы государств, из которых иностранные банки пришли в РК. Но не только.

Итак, как конкретно предлагается либерализовать требования по открытию дочерних иностранных банков и их филиалов:

снижается планка требований к минимальной сумме совокупных активов иностранного банка с 20 до 10 млрд долларов США;

расширяется перечень допустимых видов банковской деятельности для филиала иностранного банка: привлечение депозитов физических лиц, выпуск платежных карточек, обменные операции с иностранной валютой, страхование от имени страховых организаций, синдицированное финансирование и т. д. Никаких ограничений по сравнению с банками-резидентами не предполагается;

сокращается перечень случаев, при которых необходимо предоставление учредительных документом банком-нерезидентом в уполномоченный орган, а именно для разрешения на открытие банка, разрешения на создание дочерней организации банка, согласия на получение статуса крупного участника банка и т.д.

Кроме того, у банков (не только иностранных, но вообще всех) появится новая возможность: не приобретать в собственность помещение для ведения данного бизнеса. Ранее в законодательстве (пункте 2 статьи 26 Закона РК "О банках и банковской деятельности") было следующее ограничение:

"Банк обязан обеспечить наличие в населенном пункте, где расположен исполнительный орган банка, собственного помещения с централизованным доступом к автоматизированной банковской информационной системе, требования к которому предусматриваются нормативным правовым актом уполномоченного органа".

Это требование предлагается исключить. Достаточно будет взять такое помещение в аренду.

На самом деле это международная практика. Согласно основным принципам Базельского комитета по банковскому надзору, наличие помещения, используемого в качестве банка, не является базовым требованием. Не предусмотрено это и рекомендациями ФАТФ – межправительственной организацией по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Законопроектом исключается требование, что банк в течение года после выдачи разрешения обязан нанять соответствующий персонал. Эту норму хотят убрать "в целях исключения коррупционных рисков и дублирующих норм". Дело в том, что в законодательстве не раскрыто, что понимается под этим требованием. Что это: количество сотрудников, формирование отделов и подразделений?.. Таким образом, указанное условие может создавать коррупционные риски при принятии решения о выдаче лицензии. Но, кстати, о дублировании: при этом штатное расписание входит в перечень необходимых документов для получения лицензии.

Почему потребовалось менять условия? Прежние требования — и весьма жесткие – создавали препоны для иностранных банкиров, но теперь конъюнктура изменилась. Только крупные банки могут позволить себе финансировать масштабные экономические проекты. В Казахстане таковых не хватает. Потому и появилась инициатива привлечь дополнительных иностранных игроков. Для того, в первую очередь, чтобы те сосредоточили свои усилия на кредитовании реального сектора.

Ранее Zakon.kz опубликовал статью о том, какие еще изменения в существующие правила предлагаются в новом законе.