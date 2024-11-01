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Законодательство РК

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 16:53 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Президент изменил порядок ротации госслужащих корпуса "Б".
  • Правительство утвердило Генеральный план города Семея.
  • Казахстан продолжит использовать телефонный код +7 совместно с Россией: подписан соответствующий проект Соглашения.
  • Правительство изменило правила продажи объектов приватизации.
  • Казахстан расширил Перечень товаров, по которым применяется минимальный уровень цен: добавлены яйца, мука, пшеница и дрожжи.
  • Утверждены размеры коэффициентов в регионах РК для расчета страховок на авто с 1 января 2025 года.
  • Как виртуальному оператору сотовой связи получить разрешение на работу: утверждены правила.
  • Минздрав детализировал требования к детским лагерям и санаториям.
  • Нормы потребления тепловой энергии в жилых помещениях утвердили в Казахстане.
  • Министерство труда исключило тестирование из процедуры аттестации социальных работников.
  • В Казахстане принят новый Кодекс судейской этики.

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