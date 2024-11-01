Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Президент изменил порядок ротации госслужащих корпуса "Б".
- Правительство утвердило Генеральный план города Семея.
- Казахстан продолжит использовать телефонный код +7 совместно с Россией: подписан соответствующий проект Соглашения.
- Правительство изменило правила продажи объектов приватизации.
- Казахстан расширил Перечень товаров, по которым применяется минимальный уровень цен: добавлены яйца, мука, пшеница и дрожжи.
- Утверждены размеры коэффициентов в регионах РК для расчета страховок на авто с 1 января 2025 года.
- Как виртуальному оператору сотовой связи получить разрешение на работу: утверждены правила.
- Минздрав детализировал требования к детским лагерям и санаториям.
- Нормы потребления тепловой энергии в жилых помещениях утвердили в Казахстане.
- Министерство труда исключило тестирование из процедуры аттестации социальных работников.
- В Казахстане принят новый Кодекс судейской этики.
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