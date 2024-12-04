Страховые компании обяжут страховать принадлежащие казахстанцам авто, зарегистрированные за рубежом

Конституционный суд рассмотрел на соответствие Конституции нормы законов "О дорожном движении" и "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств" и признал отдельные нормы неконституционными, сообщает Zakon.kz.

Конституционный суд защитил права казахстанцев, проживающих за рубежом.

Суть дела

В Конституционный суд (КС) обратился казахстанец, который постоянно проживает в России и зарегистрировал там принадлежащий ему автомобиль.

Гражданин обратился в страховую компанию, чтобы сделать страховку на машину, что является обязательным условием для эксплуатации авто в Казахстане. Однако страховая отказала в заключении договора, ссылаясь на норму закона о дорожном движении, которой определяется, какие транспортные средства считаются находящимися в международном движении по территории РК, а также норму закона об обязательном страховании, согласно которой не допускается заключение договора с владельцами транспортных средств, не находящихся в таком движении. Так, в соответствии с Законом о дорожном движении транспортное средство казахстанца, при въезде в страну не признается находящимся в международном движении по его территории.

Суды первой и апелляционной инстанций также отказали в удовлетворении иска о понуждении страховой компании к заключению договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельца транспортного средства.

Казахстанец считает, что в данном случае нарушено его конституционное право на свободу передвижения и частную собственность.

Что решил КС

КС признал пункт 1 статьи 65 Закона "О дорожном движении" конституционным в той мере, в которой он распространяется на временно ввезенные в РК транспортные средства, не зарегистрированные в РК, принадлежащие иностранцу или лицу без гражданства, не имеющим вида на жительство в Республике Казахстан, и эксплуатируемые ими на территории РК.

Также КС признал конституционным пункт 5-2 статьи 10 Закона "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств".



не соответствующим Конституции в той мере, в которой он не распространяется на временно ввезенное в РК транспортное средство, не зарегистрированное в РК, принадлежащее гражданину РК, имеющему постоянное место жительства вне РК, и эксплуатируемое лично им на территории РК. Однако пункт 1 статьи 65 Закона "О дорожном движении" признанв той мере, в которой он не распространяется на временно ввезенное в РК транспортное средство, не зарегистрированное в РК, принадлежащее гражданину РК, имеющему постоянное место жительства вне РК, и эксплуатируемое лично им на территории РК.

Как КС обосновал свою позицию

Согласно ратифицированной Казахстаном Конвенции о дорожном движении, относящийся к действующему праву РК (Закон о дорожном движении не содержит изъятия в применении данной Конвенции), транспортное средство считается находящимся в международном движении в силу принадлежности физическому лицу, имеющему обычное местожительство вне государства и временного его ввоза в это государство, без привязки к гражданству. Приоритетом должен быть факт места жительства (обычного, постоянного) в государстве, где сосредоточены основные жизненные интересы физического лица.

Установленные в Законе о дорожном движении критерии транспортного средства для того, чтобы считать его находящимся в международном движении по территории РК, а также в законе об обязательном страховании запрет на заключение договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, не находящихся в таком движении, влекущие невозможность эксплуатации транспортного средства отдельными лицами, лишают собственника одного из его правомочий – права пользования. При обстоятельствах, изложенных в обращении, в результате такого запрета собственник не имеет возможности по своему усмотрению извлекать из принадлежащего ему на законных основаниях транспортного средства его полезные свойства (эксплуатировать транспортное средство) при передвижении по территории РК. Это свидетельствует о существенном ограничении его дееспособности как элемента правосубъектности, признание которой является одной из гарантий права собственности по смыслу пункта 2 статьи 26 Конституции.

Конституционный суд полагает, что временно ввезенное в РК и не зарегистрированное в ней транспортное средство, принадлежащее гражданину РК, имеющему постоянное место жительства вне РК, и эксплуатируемое лично им на ее территории, также должно признаваться находящимся в международном движении по территории РК.

Правительству РК поручено не позднее шести месяцев после опубликования нормативного постановления внести в Мажилис проект закона, направленный на приведение законодательства РК в соответствие с изложенными правовыми позициями Конституционного суда.

О принятых мерах в указанный срок правительство должно проинформировать Конституционный суд РК.

Нормативное постановление вступило в силу с 3 декабря, является общеобязательным на всей территории РК, окончательным и обжалованию не подлежит.

