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Право

Информацию об экс-президентах хотят засекретить в Казахстане

Здания Мажилиса и Сената Парламента РК, Мажилис, Сенат, Парламент, госслужба, госслужащие, государственная служба, государственные служащие, госслужащие, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 18:15 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Депутаты Сената на пленарном заседании одобрили во втором чтении закон по вопросам Государственной образовательной накопительной системы, исключения излишней законодательной регламентации в сферах информации, общественного развития, культуры и архивного дела, сообщает Zakon.kz.

Согласно заключению, закон направлен на совершенствование действующей нормативной правовой базы в сфере общественного развития, культуры, государственной образовательной накопительной системы.

"В закон "О государственных секретах", помимо отнесения к государственным секретам в области разведывательной, контрразведывательной, оперативно-розыскной и иной деятельности сведений об организации, силах, средствах и методах обеспечения безопасности президента Республики Казахстан и членов его семьи, о состоянии здоровья и личной жизни президента Республики Казахстан, вносится дополнение по включению также аналогичных сведений об экс-президентах Республики Казахстан и членах их семей", – говорится в заключении.

Депутаты считают, что принятие закона позволит повысить эффективность и гибкость деятельности государственных органов в соответствующей отрасли, значительно упростит и ускорит процесс принятия ими решений.

Отметим, что ранее этот закон принял Мажилис. 

Бауыржан Муканов
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