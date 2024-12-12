Информацию об экс-президентах хотят засекретить в Казахстане

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Депутаты Сената на пленарном заседании одобрили во втором чтении закон по вопросам Государственной образовательной накопительной системы, исключения излишней законодательной регламентации в сферах информации, общественного развития, культуры и архивного дела, сообщает Zakon.kz.

Согласно заключению, закон направлен на совершенствование действующей нормативной правовой базы в сфере общественного развития, культуры, государственной образовательной накопительной системы. "В закон "О государственных секретах", помимо отнесения к государственным секретам в области разведывательной, контрразведывательной, оперативно-розыскной и иной деятельности сведений об организации, силах, средствах и методах обеспечения безопасности президента Республики Казахстан и членов его семьи, о состоянии здоровья и личной жизни президента Республики Казахстан, вносится дополнение по включению также аналогичных сведений об экс-президентах Республики Казахстан и членах их семей", – говорится в заключении. Депутаты считают, что принятие закона позволит повысить эффективность и гибкость деятельности государственных органов в соответствующей отрасли, значительно упростит и ускорит процесс принятия ими решений. Отметим, что ранее этот закон принял Мажилис.

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