Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Казахстан сможет торговать с ЕАЭС сельхозпродукцией за счет складских свидетельств: подписан закон.
- Отслеживать соответствие жилых домов требованиям энергоэффективности и энергосбережения будут в Казахстане.
- 356 крупных налогоплательщиков подлежат мониторингу в 2025 году.
- В министерстве энергетики утвердили тарифы на электроэнергию от возобновляемых источников энергии.
- Судебно-экспертное исследование обозначений средств индивидуализации будут проводить в Казахстане.
- Обновлены правила выдачи разрешений на выполнение международных нерегулярных полетов и аккредитации иностранных воздушных перевозчиков.
- Утвержден Порядок включения складских помещений в Перечень складских помещений, в которых поставщикам разрешена маркировка обувных товаров.
- В Типовую форму договора о долевом участии в жилищном строительстве внесли важные изменения.
- Форвардный закуп социально значимых товаров для стабилизационных фондов будут производить в Казахстане.
- Произошли изменения в Правилах осуществления государственных закупок по строительно-монтажным работам.
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