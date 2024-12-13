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Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 17:52 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Казахстан сможет торговать с ЕАЭС сельхозпродукцией за счет складских свидетельств: подписан закон.
  • Отслеживать соответствие жилых домов требованиям энергоэффективности и энергосбережения будут в Казахстане.
  • 356 крупных налогоплательщиков подлежат мониторингу в 2025 году.
  • В министерстве энергетики утвердили тарифы на электроэнергию от возобновляемых источников энергии.
  • Судебно-экспертное исследование обозначений средств индивидуализации будут проводить в Казахстане.
  • Обновлены правила выдачи разрешений на выполнение международных нерегулярных полетов и аккредитации иностранных воздушных перевозчиков.
  • Утвержден Порядок включения складских помещений в Перечень складских помещений, в которых поставщикам разрешена маркировка обувных товаров.
  • В Типовую форму договора о долевом участии в жилищном строительстве внесли важные изменения.
  • Форвардный закуп социально значимых товаров для стабилизационных фондов будут производить в Казахстане.
  • Произошли изменения в Правилах осуществления государственных закупок по строительно-монтажным работам.
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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