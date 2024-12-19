Азартные игроки, абьюзеры, лихачи и прочие греховодники: законы 2024 года против пороков

Азартные игры, гнев, корысть, блуд, лихачество… Всех снедают страсти, с которыми по мере сил надо бороться. Трудно, но на помощь приходит… законодатель, пишет Zakon.kz. В 2024 году вступили в силу несколько норм, ужесточающие наказание, скажем так, за брутальную неумеренность. За грешки.

Закон против "кухонных бойцов"

"Патриархат", "мачизм", "абьюз"… Сто тысяч жалоб на бытовое насилие поступило в 2023 году в правоохранительные органы. Это в три раза больше, чем за последние 5 лет в совокупности! Чтобы обуздать домашних тиранов, в Казахстане даже приняли специальный закон.

А именно, 16 июня 2024 году в Казахстане введен в действие закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей", призванный бороться с "мужским шовинизмом" и чрезмерной маскулинной брутальностью.

Бьет – значит, любит, гласит поговорка. Теперь актуально ее поменять на "бьет – значит, сядет".

В УК включают статьи 108-1 УК ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью") и 109-1 УК ("Побои").

Максимальное наказание, которое предусматривали санкции упраздненных статей 108 и 109 УК, – арест, соответственно, до 60 и 45 суток. Это, повторимся, в самом тяжелом случае. Теперь же в обе уголовные статьи добавлены части 2 – с отягчающими обстоятельствами (точнее говоря, квалифицированный состав). И с более строгим наказанием, если деяние совершено в семейно-бытовой сфере, или, как сформулировано в законе — в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в материальной или иной зависимости от виновного, а также несовершеннолетнего.

За умышленное причинение легкого вреда здоровью будет полагаться до двух лет лишения свободы. За побои кара послабее, но тоже немало: арест до 50 дней, при этом не меньше, чем на месяц, или штраф от 100 до 200 МРП (часть 2 статьи 109-1 УК).

Ужесточается наказание и за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Эта норма и прежде была в УК (статья 107), но если вред нанесен проживающему вместе с обидчиком лицу, то исключается альтернативное наказание в виде ограничения свободы: только лишение свободы до 3 лет.

Наконец, еще одна такая "семейно-бытовая норма" – пп.1) части 2 статьи 110 ("Истязание"):

"Причинение физических или психических страданий путем насильственных действий, совершенных с особой жестокостью, издевательством, с целью доставить мучения потерпевшему… в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости, наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет".

Здесь сразу два нововведения: исключается альтернатива лишению свободы и меняется формулировка истязания. Раньше в ней присутствовал обязательный элемент неоднократности: по определению, истязанием считались систематически наносимые побои. Однако эту самую "систему" было сложно доказать. Теперь же решающее значение приобретает такой квалифицирующий признак, как цель – доставить мучение, издевательство.

Борьба с проституцией

В Казахстане усилили борьбу с проституцией. Как с онлайн-услугами на спецсайтах, так и с традиционной "работой в поле". В рамках пакета законов, направленных на борьбу с торговлей людьми, 5 сентября 2024 года вступили в силу новеллы в УК, посвященные первой древнейшей профессии.

Проституция в Казахстане запрещена как бизнес, однако предоставление интимных услуг за вознаграждение не влечет юридической ответственности ни для клиентов, ни для самих, так сказать, "услугодателей".

Не влекло. Новой редакцией статьи 122 УК (часть 2) теперь для отдельных клиентов влечет. В чем соль?

В Казахстане установлен возрастной целибат – табу на любые действия сексуального характера с человеком, не достигшим 16 лет. Уточним, даже по взаимному согласию (включая и проституток). За нарушение запрета по статье 122 УК полагается наказание вплоть до лишения свободы до 5 лет, а при особо квалифицированном составе – и до 15 лет.

Тогда как по достижении "возраста согласия" – можно. Но это вообще, так сказать, "по любви". А за деньги – нет, только с 18 лет. Согласно новой редакции части 2 статьи 122 (первоначально, кстати, планировалось ввести в УК новую статью –122-1):

"Получение услуги проституции, иной услуги сексуального характера, оказываемой заведомо несовершеннолетним лицом, наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет".

Правда, доказать корысть, что необходимо для состава преступления, будет непросто. Потому, собственно, в законодательстве и нет (не было) даже административной ответственности за занятие проституцией – как для клиентов, так и для проституток – что доказывание бесперспективно.

Хотя, как ни крути, социальный порок.

Другая поправка связана с тем, что в наш век интернета злоумышленники нередко отходят от классических борделей. Вместо них создаются сайты, веб-страницы, группы и каналы в соцсетях, которые, по сути, и являются притонами.

Так вот, вводится уголовная ответственность за организацию притонов для занятий проституцией посредством использования сетей телекоммуникаций и сети Интернет (дополнение пп.3) в часть 2 в статьи 309 УК, наказывается лишением свободы от 3 до 7 лет с конфискацией имущества).

Как правильно занимать в долг

С 5 сентября 2024 года в Казахстане значительно изменились правила предоставления кредитов населению. Вступил в силу закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, совершенствования регулирования финансового рынка и исполнительного производства".

Требования стали жестче. Правда, не совсем так, как планировалось.

Распространенная порочная практика: взять в долг – и не отдать. Население Казахстана крайне закредитовано. Около 8,5 миллионов казахстанцев имеют долги. Из них около 1,6 миллиона человек не могут вовремя погасить задолженность. Сумма долга, просроченного более чем на 90 дней, составляет около 1,7 триллиона тенге.

Почему так происходит, хорошо известно. Граждане для закрытия одного просроченного кредита зачастую берут новые кредиты под уже более высокие проценты. А когда им отказывает банк, обращаются в разные микрофинансовые организации, где ставки кредитования еще больше.

В свою очередь, банки и особенно МФО выдают кредиты без должной проверки платёжеспособности заемщика. Зачем себя утруждать, когда проблемные кредиты физических лиц можно затем переуступить коллекторам? На 1 января 2024 года коллекторам переданы долги казахстанцев на сумму 382 миллиарда тенге (это около 890 тысяч заемщиков).

Эти правила и хотели изменить. Ввести ограничение на продажу кредитов физических лиц коллекторским агентствам: только по истечении 24 месяцев с даты просрочки.

Ну и, главное – снизить аппетит граждан в смысле кредитования. А именно в той части, когда речь идет о беззалоговых кредитах, которые, собственно, и составляют проблему.

В законодательство, во-первых, введено само понятие:

"Потребительский банковский заем — банковский заем, не являющийся ипотечным жилищным займом (ипотечным займом), предоставляемый физическому лицу на приобретение товаров, работ, услуг и (или) иные цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности". Пп. 15) статьи 2 закона "О банках и банковской деятельности в РК"

Во-вторых, введен запрет на предоставление беззалоговых потребительских кредитов гражданам при наличии у них просрочки по кредитам свыше 90 дней (пункт 5-3 статьи 34 Закона).

Наконец, третье, установлен потолок по сумме таких кредитов: банки и МФО "не вправе выдавать потребительский банковский заем, сумма которого не соответствует требованиям, установленным нормативным правовым актом уполномоченного органа" (пункт 5-4 статьи 34 Закона).

Первоначально речь шла о максимальном значении для банков – 5 миллионов тенге, для МФО – 2 миллиона тенге. Однако когда АРРФР издало вышеупомянутые Требования, там (в пунктах соответственно 2 и 3) фигурировали совсем другие цифры:

по беззалоговому банковскому займу – не более двух тысяч двухсоткратного МРП;

по беззалоговому микрокредиту – не более одной тысячи стократного МРП.

Вот так: вместо 5 миллионов – почти полтора миллиарда тенге (в 2025 году МРП составит 3932 тенге).

Совсем не одно и то же.

В долг играть нельзя. И в интернете

С 9 сентября 2024 года введены в действие поправки в Закон РК "Об игорном бизнесе", ужесточающие правила, касающихся азартных игр. Что именно поменяли?

Расширен круг лиц, которым нельзя участвовать в азартных играх и пари. Ранее в перечень входили:

молодые люди до 21 года;

физлица, которые самостоятельно ограничили себя от участия в азартных играх и пари сроком от полугода до года, подав личное заявление (в соответствии с пунктом 1 статьи 15-1 Закона РК "Об игорном бизнесе");

граждане, которых суд ограничил в дееспособности вследствие злоупотребления азартными играми, пари, спиртными напитками или наркотическими веществами, из-за чего те поставили семью в тяжелое материальное положение (пункт 1 статьи 27 Гражданского кодекса РК).

Теперь к ним присоединились государственные служащие и приравненные к ним лица: к антикоррупционным ограничениям для чиновников добавляются азартные игры (пункт 6 пункта 1 статьи 12 Закона РК "О противодействии коррупции". Кроме того, в казино и в букмекерские конторы не будут допускать людей, о которых имеются сведения в Едином реестре должников.

Вот так: в долг играть нельзя.

За азартные игры в интернете теперь грозит срок. Деятельность электронных казино и интернет-казино, предлагающих поиграть в сети (пп. 2) пункта 2 статьи 6 Закона) и ранее была запрещена. Но дополнениями в статью 307 УК установлена уголовная ответственность для их организаторов (до двух лет лишения свободы по общему правилу и до семи лет с конфискацией имущества в самом пиковом случае).

Однако разрешат пари в интернете. Государство вводит новое ограничение следующей новеллой (добавлением пп. 2-1) в пункт 2 статьи 6 Закона):

"На территории РК запрещаются интернет-ресурсы иностранных букмекерских контор, тотализаторов, не имеющих лицензии на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в РК".

Однако если посмотреть внимательно, тем самым допускается новая легальная площадка для пари. Поскольку, если таковую лицензию зарубежные букмекеры все-таки получат, их бизнес будет вполне законным.

Поправки в ПДД

Лихачество за рулем – превышение скорости, например – это, если разобраться, гордыня.

4 декабря 2024 года вступают в силу поправки в некоторые правила по организации дорожного движения. Речь идет сразу о двух НПА. Один закон – "О внесении изменений и дополнений в Закон РК "О дорожном движении" по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности". Другой содержит сопутствующие поправки в КоАП.

Так, в РК вырастет максимальный штраф за нарушение скоростного режима. За превышение скорости транспортных средств на 60 и выше км/ч от разрешенной вводится более строгая административная ответственность в виде штрафа размером 40 МРП (часть 3-1 в статью 592 КоАП).

А в случае повторного правонарушения в течение года – 60 МРП (часть 5). Таким превышением будет, например, передвижение со скоростью более 120 км/ч по городу при разрешенных 60.

Другое резонансное нововведение – вычисление средней скорости. Теперь превышение скорости можно будет фиксировать не только в момент проезда арки с измерительным прибором (ну и инспекторы с радарами никуда не денутся, конечно), но и вычислять на определенном участке пути.

"Средняя скорость движения транспортного средства – скорость, определяемая путем деления протяженности участка дорог общего пользования международного, республиканского значения, пройденного транспортным средством, на промежуток времени, в течение которого это расстояние пройдено". Пп. 29-1) статьи 1 Закона РК "О дорожном движении"

Наконец, еще одно важное изменение. Лица, не имеющие и не получавшие права управления транспортными средствами, привлеченные к ответственности за нахождение за рулем, в том числе в состоянии алкогольного, наркотического и/или токсикоманического опьянения, не будут допускаться к сдаче экзаменов на получение такого права в течение семи лет (пункт 2-1 статьи 74 Закона РК "О дорожном движении"). Это же их ждет в случае отказа от освидетельствования.

Если же граждане попадутся повторно в течение года, срок недопущения до экзаменов вырастет до восьми лет.

Напомним, до сей поры водители, имеющие права, лишаются их на семь или восемь лет в зависимости от проступка, а вот не имеющие права граждане могут претендовать на получение документа на следующий день после совершения правонарушения. Они могут беспрепятственно сдать экзамен и получить водительское удостоверение после исполнения административного наказания (20 суток административного ареста).