Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Казахстан ратифицировал соглашения о многомиллиардных займах с Международным Банком Реконструкции и Развития, с Азиатским Банком Инфраструктурных Инвестиций и с Азиатским Банком Развития.
- Токаев изменил порядок привлечения судей к дисциплинарной ответственности.
- Правительство скорректировало сроки мероприятий в рамках пилотного национального проекта по модернизации сельского здравоохранения.
- На полгода продлен запрет на вывоз отдельных лесоматериалов из Казахстана.
- Консультативное наблюдение за наркоманами и лудоманами в течение года будут вести в Казахстане.
- В МВД обновили правила выдачи лицензии на право занятия охранной деятельностью.
Верховный суд принял ряд нормативных постановлений:
- О судебном решении по административным делам.
- О некоторых вопросах применения судами законодательства при разрешении трудовых споров.
- О внесении изменений и дополнений по уголовному и уголовно-процессуальному законодательству.
- О внесении изменений и дополнений по вопросам применения судами законодательства об административных правонарушениях.
- О внесении изменений и дополнений по гражданскому и гражданскому процессуальному законодательству.
- О внесении изменений и дополнений по общим вопросам судебной деятельности.
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