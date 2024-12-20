#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
524.02
545.19
5.09
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
524.02
545.19
5.09
Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 17:27 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Казахстан ратифицировал соглашения о многомиллиардных займах с Международным Банком Реконструкции и Развития, с Азиатским Банком Инфраструктурных Инвестиций и с Азиатским Банком Развития.
  • Токаев изменил порядок привлечения судей к дисциплинарной ответственности.
  • Правительство скорректировало сроки мероприятий в рамках пилотного национального проекта по модернизации сельского здравоохранения.
  • На полгода продлен запрет на вывоз отдельных лесоматериалов из Казахстана.
  • Консультативное наблюдение за наркоманами и лудоманами в течение года будут вести в Казахстане.
  • В МВД обновили правила выдачи лицензии на право занятия охранной деятельностью.

Верховный суд принял ряд нормативных постановлений:

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Поделиться новостью
Читайте также
Штрафы в Казахстане станут больше с 1 января 2025 года
Право
18:09, Сегодня
Штрафы в Казахстане станут больше с 1 января 2025 года
Консультативное наблюдение за наркоманами и лудоманами установят в Казахстане
Право
16:50, Сегодня
Консультативное наблюдение за наркоманами и лудоманами установят в Казахстане
Некоторые нормы о привлечении к административной ответственности уточнил Верховный суд
Право
16:13, Сегодня
Некоторые нормы о привлечении к административной ответственности уточнил Верховный суд
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: