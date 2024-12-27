Как не попасть в "черный список": ключевые изменения в госзакупках с 1 января 2025 года

С нового гола в РК меняют правила госзакупок. К каким новшествам готовиться поставщиками и заказчикам товаров, работ и услуг? Эксперт по госзакупкам Наталья Романова объяснила на портале "Правмедиа" о нормах, которые содержат новый Закон и Правила осуществления госзакупок, пишет Zakon.kz.

Кого касаются изменения в правилах госзакупок

1 января 2025 года вводится в действие новый Закон РК "О государственных закупках" 1.07.2024. Соответственно, действующий закон "О государственных закупках", которым мы руководствовались 9 лет – с тех пор, как он появился в 2015 году – заканчивает свою жизнь 31 декабря 2024 года.

Вместе с законом меняются и детализирующие требования закона Правила осуществления государственных закупок. Новые Правила, утвержденные приказом Министра финансов РК № 687, вступают в силу также с 1 января 2025 года.

Но важно понимать, что нововведения касаются не всех участвующих в госзакупках, – рассказала эксперт по госзакупкам Наталья Александровна Романова в ходе вебинара, прямой эфир которого состоялся 26 декабря 2024 года на портале "Правмедиа". Посмотреть вебинар "Ключевые изменения в госзакупках с 1 января 2025 года" можно в записи, если пройти по этой ссылке.

"В частности, субъекты квазигосударственного сектора, например, Фонд национального состояния "Самрук-Казына" не будет работать по этим правилам, потому что они подчиняются закону о госзакупках квазисектора, и у них есть свой порядок, который утверждается советом директоров, и, кстати, у них даже слова "правила" нет, а есть именно порядок". Наталья Романова

А у тех субъектов квазисектора, которые не входят в состав Фонда и его организаций, есть свои Правила, утвержденные приказом Минфина № 1253.

Кто такие субъекты квазигосударственного сектора, четко определено в пп.31) статьи 3 Бюджетного кодекса РК ":

"Государственные предприятия, товарищества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, в том числе национальные управляющие холдинги, национальные холдинги, национальные компании, учредителем, участником или акционером которых является государство, а также дочерние, зависимые и иные юридические лица, являющиеся аффилированными с ними в соответствии с законодательными актами РК".

Так вот, речь сейчас идет как раз о тех, кто не входит в этот перечень. То есть, во-первых, о заказчиках, представляющих не квазигосударственный сектор, а именно государственные органы и организации, которым понадобилось произвести госзакупки. И для поставщиков, которые решили предоставить им соответствующие товары, работы или услуги. Сокращенно – ТРУ.

Для них и меняются весьма существенно правила с 1 января 2025 года.

Когда можно отказаться от закупки

"Для меня в госзакупках есть три кита: планирование, сами способы закупок и договор. Так вот, планировании и в договоре изменений практически нет. В теме планирования ни одной буквы не поменяли, за исключением – внимание – одной важной детали. Как заказчику мне новая норма не нравится, тем не менее". Наталья Романова

В действующем до 1 января 2025 года законе о госзакупках (пункт 13 статьи 5) написано, что заказчик может отказаться от закупки до заключения договора. А в новом Законе РК "О государственных закупках" (пункт 10 статьи 6) говорится: до подведения итогов.

"Итак, заказчики и поставщики, каждый для себя отмечаем нужное. Заказчики, если вдруг у вас происходит сокращение расходов или исключается необходимость приобретения данных товаров работ услуг, то в новом, 2025 году отказаться от закупки можно только через план – когда ещё не подведены итоги.

И не путайте с другим: если вдруг вы захотели нажать в объявлении "отмена". Там указано, что это делается решением уполномоченного органы либо суда, а вас там нет. Отменять самостоятельно – незаконно, можно только отказаться!

Ну а поставщикам новая норма должна понравиться. Если есть итоги, заказчик отказаться уже не сможет, он обязан направить договор. Я вам сейчас объясняю, как мы будем разбираться".

Антидемпинг

Значит, в планировании одна деталь поменялась, а в договоре – две.

Первая – увеличится размер обеспечения договора до 5 процентов от суммы (пункт 10 статьи 17 нового Закона; сейчас 3% – пункт 10 статьи 43 действующего Закона).

Кстати, об обеспечении. Относительно него есть и другое изменение, правда, речь не о договоре, а о заявке. Увеличен порог по обеспечению заявки относительно такого способа госузакупок как запрос ценовых предложений (ЗЦП).

Согласно действующим правилам заявка по ЗЦП обеспечивается аналогично правилам конкурса (пункт 370 Правил):

"Обеспечение заявки на участие в конкурсе вносится в размере 1 процента от суммы, выделенной для приобретения товаров, работ, услуг". Пункт 207 Правил

По новым же Правилам, которые вступят в силу с 1 января 2025 года, обеспечение заявки на участие в государственных закупках способом конкурса остается прежним – 1 процент. Тогда как (пункт 104):

"В случае осуществления государственных закупок способом запроса ценовых предложений потенциальный поставщик вносит обеспечение заявки на участие в государственной закупке в размере 3 процентов от суммы, выделенной для приобретения товаров, работ, услуг".

Но вернемся к договору. Дело в том, что для способа ЗЦП вводится принципиально новые антидемпинговые меры.

"Рассказываю подробно, чтобы все поставщики в январе не устроили засаду. Программа будет пропускать всех, никого "не выкинут в демпинг" по пункту 80 Правил, как сейчас". Наталья Романова

Напоминаем его:

"Ценовое предложение потенциального поставщика, участвующего в государственных закупках способом запроса ценовых предложений, признается демпинговым, если оно более чем на 30% ниже среднеарифметической цены всех представленных ценовых предложений. Такое ценовое предложение в соответствии со статьей 26 Закона подлежит отклонению веб-порталом автоматически".

А вот как будет по новым Правилам. Ценовое предложение потенциального поставщика по госзакупкам способом ЗЦП по-прежнему признается демпинговым, если оно ниже выделенной цены, но более не 30%, как сейчас, а 10% (пункт 97 новых Правил)

Но главное!

"Допускается представление демпинговой цены... при условии внесения потенциальным поставщиком дополнительно к обеспечению исполнения договора суммы в размере равной сниженной сумме от минимальной допустимой цены, не признаваемой демпинговой". Пункт 98 Правил

То есть, к примеру. Если сумма закупки – миллион тенге, а участник 950 тысяч, его пропустят. Другой даст 900 тысяч, его также спокойно пропустят. Третий даст 850 тысяч, ему программа скажет, что цена ниже на 50 тысяч тенге – не на 150, а на 50, потому что на 10% разрешает государство. Но если он скажет "Ок", то идёт дальше, ничего платить на входе не надо.

"И вот кто-то дает 100 тысяч! Ему программа скажет: твоя цена на 800 тысяч ниже выделенного бюджета, однако и его тоже пропустят. То есть пропустят всех: никого приплюсовывать между собой не будут, среднее арифметическое высчитывать не будут. Просто выйдет протокол итогов, и товарищ с ценой 100 тысяч тенге станет победителем. Наталья Романова

Далее ему придёт договор, и от него потребуют помимо обеспечения исполнения договора плюс 800 тысяч тенге! Это и есть новые антидемпинговые меры.

То есть если раньше потенциальный поставщик демпинговать не боялся из-за отсутствия последствий (мол, максимум в демпинг выкинут – и всё), то с вступлением в силу новых правил он станет победителем. И если не внесет 5% обеспечения исполнения договора, а также дополнительно 800 тысяч, у него заберут 3 процента (обеспечение заявки на участие, о котором говорилось выше), а еще он попадет в черный список на 24 месяца".

Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны все поставщики в Новом году!

Отдельно в другой статье расскажем о способах закупках: что поменялось в этой части, поскольку тема обширная. Ранее Zakon.kz опубликовал статью о том, как пытаются реформировать госзакупки в плане использования искусственного интеллекта.