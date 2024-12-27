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Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 16:08 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Правительство сократило финансирование национального проекта "Комфортная школа".
  • Черту бедности изменили в Казахстане: она составляет 35% от медианного дохода, но не ниже 70% от регионального прожиточного минимума.
  • В Казахстане создан Оператор единой системы учета игорного бизнеса.
  • Обновлены критерии осуществления торгов ценными бумагами на бирже.
  • Требования к ведущим ученым, оплата труда которых осуществляется в рамках базового финансирования, утвердило Министерство науки и высшего образования.
  • Минздрав утвердил правила выдачи направления на госпитализацию, выписки из медицинской карты пациента и заключения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении.
  • Перечень документов для установления факта причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности утвердили в Казахстане.
  • Министерство транспорта внесло поправки в правила организации труда и отдыха водителей.
  • Правила определения уровня квалификации авиационного персонала обновили в Казахстане.
  • Минюст изменил правила оказания госуслуг по аттестации адвокатов, нотариусов, ЧСИ и судебных экспертов.
  • Конституционный суд признал конституционным запрет приема на госслужбу граждан, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.
  • Ограничение на кассационный пересмотр исков граждан на сумму до 2000 МРП соответствует Конституции, считает Конституционный суд.
  • Конституционный Суд согласился с разъяснениями Верховного суда касательно права судов снижать алименты.
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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