Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Правительство сократило финансирование национального проекта "Комфортная школа".
- Черту бедности изменили в Казахстане: она составляет 35% от медианного дохода, но не ниже 70% от регионального прожиточного минимума.
- В Казахстане создан Оператор единой системы учета игорного бизнеса.
- Обновлены критерии осуществления торгов ценными бумагами на бирже.
- Требования к ведущим ученым, оплата труда которых осуществляется в рамках базового финансирования, утвердило Министерство науки и высшего образования.
- Минздрав утвердил правила выдачи направления на госпитализацию, выписки из медицинской карты пациента и заключения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении.
- Перечень документов для установления факта причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности утвердили в Казахстане.
- Министерство транспорта внесло поправки в правила организации труда и отдыха водителей.
- Правила определения уровня квалификации авиационного персонала обновили в Казахстане.
- Минюст изменил правила оказания госуслуг по аттестации адвокатов, нотариусов, ЧСИ и судебных экспертов.
- Конституционный суд признал конституционным запрет приема на госслужбу граждан, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.
- Ограничение на кассационный пересмотр исков граждан на сумму до 2000 МРП соответствует Конституции, считает Конституционный суд.
- Конституционный Суд согласился с разъяснениями Верховного суда касательно права судов снижать алименты.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript