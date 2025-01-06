Новую форму информации о градообразующих предприятиях обязали предоставлять акиматы
Фото: primeminister.kz
И. о. министра национальной экономики приказом от 25 декабря 2024 года внес изменения в Правила отнесения юридических лиц к градообразующим и ведения их перечня, сообщает Zakon.kz.
"Местные исполнительные органы ежегодно до 1 августа представляют в уполномоченный орган по региональному развитию предложения по включению юридического лица в Перечень градообразующих лиц и информацию о нем в соответствии с критериями по форме согласно приложению к настоящим Правилам", – говорится в документе.
Форма предназначена для отнесения юридических лиц к градообразующим и ведения их перечня.
Представляется акиматами областей в Министерство национальной экономики РК ежегодно в электронном виде на государственном и русском языках.
Форму подписывает руководитель, либо лицо, исполняющие его обязанности, с указанием его фамилии и инициалов.
Кроме того, поправками установлен новый срок внесения изменений в Перечень – до 1 сентября текущего года.
Напомним, ранее предложения о внесении предприятия в перечень градообразующих вносили ежегодно до 1 марта, а изменения вносились до 1 мая текущего года.
Приказ вводится в действие с 16 января 2025 года.
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