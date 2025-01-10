Документы работников не будут требовать от компаний при госзакупках с 2025 года

Удостоверения, дипломы и другие документы работников с 2025 года не будут требовать от поставщиков при проведении госзакупок. Это, как известно, больной вопрос: персональные данные казахстанцев бесконтрольно гуляют по Сети. Как еще изменятся правила проведения госзакупок, пишет Zakon.kz.

С 1 января 2025 года – а по факту с 5 января, с первого рабочего дня нового года – введен в действие новый Закон РК "О государственных закупках" от 1.07.2024. Тем самым прежний закон о госзакупках от 4.12.2015 утратил силу. Соответственно, поменялись и детализирующие требования закона – Правила осуществления государственных закупок, которые вступили в силу также с 1 января 2025 года.

Об изменениях рассказала эксперт по госзакупкам Наталья Александровна Романова в ходе вебинара на портале "Правмедиа", посмотреть и прослушать который можно в записи, если пройти по этой ссылке. Ранее Zakon.kz уже публиковал статью об новшествах, которые касаются планирования и составления договора между заказчиком и поставщиком. Далее речь пойдет о способах осуществления государственных закупок: что поменялось в этой части?

Согласно пункту 1 статьи 10 Закона, государственные закупки осуществляются одним из следующих способов:

конкурса;

аукциона;

запроса ценовых предложений;

из одного источника;

через электронный магазин.

Начнем с конкурса. Так вот, к новости о том, что удостоверения, дипломы и другие документы работников с 2025 года не будут требовать от поставщиков при проведении госзакупок. Дело в том, что новыми правилами меняются квалификационные требования к трудовым ресурсам потенциального поставщика.

"Это же самые наболевшие вопросы. Мои данные незаконно гуляют по всей Сети! Уберите из требований удостоверение личности: это нарушает мои права! У нас работники не дают свои удостоверения и прочее и прочее. Ах да – вспоминаем Гоголя – мертвые души. Ведь реально человек знать не знает, что где-то заявили его удостоверение или диплом". Наталья Романова

Утечки персональных данных – это действительно злободневная проблема. Люди боятся, что такое может происходить в том числе и в результате прикрепления их документов (копий) в процессе госзакупок, когда потенциальный поставщик таким образом подтверждает, что располагает требуемыми специалистами.

И вот после многочисленных нареканий правила меняются. Здесь следует сказать, что в прежних Правилах (в частности, в Параграфе 6, регламентирующем Порядок определения соответствия потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальным и трудовым ресурсам) этот момент с прилагаемыми документами вообще регулировался крайне размыто.

А именно, согласно приложениям, установленным прежними Правилами" (пункт 56), притом, что этих приложений аж 54.

В новых же Правилах в пункте 78 сказано вполне определенно:

"В случае, если конкурсная документация содержит требование по наличию трудовых ресурсов, то наличие трудовых ресурсов подтверждается электронной копией документа о квалификации работника, а также посредством электронной цифровой подписи работника либо единой системой учета трудовых договоров".

Ключевой момент здесь – выделенный фрагмент.

"Так что мы ждем теперь техническое сопровождение: как это будет работать. Но вместо диплома или удостоверения личности у нас вот так будет закрываться вопрос: посредством ЭЦП или привлечения данных из ЕСУДТ – с портала Enbek.kz". Наталья Романова

Вообще же, если посмотреть статью 11 Закона, которая называется "Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику", мы увидим, что остаются прежними, не меняются почти все квалификационные требования. Такие, например, как финансовая устойчивость, то есть потенциальные поставщики не вправе иметь налоговую задолженность, превышающую шестикратный размер МРП.

Также они не должны подлежать банкротству и ликвидации. Не меняется всё, что связано с лицензиями. Меняются лишь требования к материальным и трудовым ресурсам. О последних уже начали говорить. Так вот, с 2025 года заказчик не может предъявлять такого рода квалификационные требования по лицензируемым видам деятельности (утилизация, строительство, проектирование технадзор и т.д.).





"Это послабление для поставщиков. Если есть лицензия, к ним точно теперь не будут предъявлять требования по материальным и трудовым ресурсам. Как и в тех случаях, когда госзакупки осуществляются по товарам. Это значит, что данные квалификационные требования остаются лишь по нелицензируемым работам и услугам". Наталья Романова

И вот здесь следует отметить еще одно серьезное изменение правил госзакупок – относительно именно требований к материальным ресурсам. Цитируем пункт 77 новых Правил:

"Не допускается представление электронной копии предварительного договора аренды или договора субаренды материальных ресурсов".

В прежних правилах такие предварительные договоры разрешались.





"Поэтому будьте внимательны. Все строители, те, кто занимается текущим благоустройством, содержанием, привыкли справляться с квалификационными требованиями к технике, заключая т.н. договоры намерения, или, как они названы в Правилах, предварительные договоры. Так вот, они теперь будут недопустимы". Наталья Романова

А в связи с ней есть и другая поправка – в пункт 76 Правил. Не допускается представление электронной копии договора аренды материальных ресурсов нескольким потенциальным поставщикам на одном конкурсе.

Логика понятна. Техника может принадлежать только одному поставщику: либо на праве собственности, либо аренды – но не предварительной аренды. Техникой ведь в реальности не могут одномоментно пользоваться две или более компании. Отсюда и новые требования – на самом деле объективные.

Далее. Помимо обычного конкурса в пункте 13 Правил предусмотрено проведение также:

конкурса с предварительным квалификационным отбором (ПКО); конкурса с использованием рейтингово-балльной системы (РБС); конкурса по строительству "под ключ".

А вот по ним пока сказать можно немного. Но разное.

"Те, кто участвует в закупках посредством конкурса рейтингово-балльной системы – скажу вам, что в РБС ничего не поменялось абсолютно. А вот что касается остальных двух способов… Конкурс ПКО у нас пока, как я говорю, "под грифом секретно". Что же касается строительства под "ключ", эта норма отлагательная". Наталья Романова

Уточним, что такая опция, как договоры строительства под "ключ", – это новшество. Они могут заключаться для строительства объектов, перечень которых утверждается маслихатами областей, городов республиканского значения и столицы, а результатом выполненной работы по договору о строительстве "под ключ" является объект капитального строительства, введенный в эксплуатацию (статья 19 Закона).

Особенности таких договоров установлены в главе 11 Правил, но там же уточняется:

"Настоящая Глава применяется к закупкам, опубликованным с 1 июля 2025 года".

В следующей статье речь пойдет о других способах госзакупок, где наблюдается много важных изменений – в частности, через электронный магазин.