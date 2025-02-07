Наказание застройщикам за некачественное строительство ужесточат в Казахстане

В Казахстане планируется ужесточить наказание, вплоть до уголовной ответственности, для недобросовестных застройщиков, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил 7 февраля 2025 года вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов при обсуждении в Мажилисе проекта Строительного кодекса, ужесточение коснется исходной разрешительной документации для строительства.

"Если изначально мы неправильно начнем планировать, то в конечном итоге получим те незавершенные объекты, в том числе и качество (низкое). Это получается за выдачу земельных участков и исходную разрешительную документацию и ряд других документов", – сказал Куандык Кажкенов.

Он пояснил, что вопросы введения уголовной ответственности для застройщиков находятся еще на этапе обсуждения, но предлагается наказание вплоть до ограничения свободы.

"Вводим единую цифровую систему именно в строительной отрасли. Чтобы все процессы незаконного и некачественного строительства отражались через электронную и цифровую подписи всех участников процесса. Сегодня, чтобы начать строительно-монтажные работы, нужно получить земельный участок и исходную разрешительную документацию", – отметил вице-министр.

Ранее сообщалось, что договоры долевого жилищного строительства переведут в электронный формат.

