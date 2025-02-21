Казахстанская СЭЗ будет производить корма для животных
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Министерство промышленности и строительства подготовило поправки в Перечень приоритетных видов деятельности в разрезе специальных экономических зон, сообщает Zakon.kz.
В частности, расширена сфера деятельности специальной экономической зоны "Alatau".
В приоритетные виды ее деятельности добавлено производство готовых кормов для домашних животных.
Это 18-й по счету вид деятельности СЭЗ. Она также осуществляет:
- переработку и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков;
- производство ковров и ковровых изделий;
- отделку тканей и текстильных изделий;
- производство обуви;
- производство древесной массы и целлюлозы;
- производство бумаги и картона;
- производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары;
- производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента;
- производство прочих изделий из бетона, строительного гипса и цемента;
- строительство жилых и нежилых зданий;
- строительство водных сооружений;
- складирование и хранение грузов;
- транспортную обработку грузов;
- вспомогательную деятельность сухопутного транспорта и т.д.
В министерстве отмечают, что расширение перечня видов деятельности в рамках СЭЗ позволит привлечь новые инвестиции, создать дополнительные рабочие места, увеличить объем производства и расширить экспортный потенциал региона.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 7 марта.
Ранее мы рассказали, что в Казахстане создана новая СЭЗ "Актобе" и как она будет работать.
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