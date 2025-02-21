Казахстанская СЭЗ будет производить корма для животных

Министерство промышленности и строительства подготовило поправки в Перечень приоритетных видов деятельности в разрезе специальных экономических зон, сообщает Zakon.kz.

В частности, расширена сфера деятельности специальной экономической зоны "Alatau".

В приоритетные виды ее деятельности добавлено производство готовых кормов для домашних животных.

Это 18-й по счету вид деятельности СЭЗ. Она также осуществляет:

переработку и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков;

производство ковров и ковровых изделий;

отделку тканей и текстильных изделий;

производство обуви;

производство древесной массы и целлюлозы;

производство бумаги и картона;

производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары;

производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента;

производство прочих изделий из бетона, строительного гипса и цемента;

строительство жилых и нежилых зданий;

строительство водных сооружений;

складирование и хранение грузов;

транспортную обработку грузов;

вспомогательную деятельность сухопутного транспорта и т.д.

В министерстве отмечают, что расширение перечня видов деятельности в рамках СЭЗ позволит привлечь новые инвестиции, создать дополнительные рабочие места, увеличить объем производства и расширить экспортный потенциал региона.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 7 марта.

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