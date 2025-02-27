В Казахстане расширят реестр политических должностей
Фото: Zakon.kz
ЦИК подготовила указ президента, которым вносятся изменения в Реестр должностей политических и административных государственных служащих, сообщает Zakon.kz.
В частности, в разделе "Политические государственные должности" после руководителя Аппарата Конституционного суда РК, его заместителей, добавлена новая должность:
- руководитель Аппарата Центральной избирательной комиссии РК.
Ранее эта должность относилась к разделу "Административные государственные должности".
В ЦИК пояснили, что проект будет реализован за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете Центральной избирательной комиссии РК на 2025 год (в рамках корректировки бюджета).
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 марта.
Ранее мы рассказали, что независимых директоров в совет директоров АО и ТОО с государственным участием будут отбирать по особым правилам.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript