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Право

В Казахстане расширят реестр политических должностей

Государственная служба, госслужба, госслужащий, государственный аппарат, госаппарат, государственная работа, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 14:27 Фото: Zakon.kz
ЦИК подготовила указ президента, которым вносятся изменения в Реестр должностей политических и административных государственных служащих, сообщает Zakon.kz.

В частности, в разделе "Политические государственные должности" после руководителя Аппарата Конституционного суда РК, его заместителей, добавлена новая должность:

  • руководитель Аппарата Центральной избирательной комиссии РК. 

Ранее эта должность относилась к разделу "Административные государственные должности".

В ЦИК пояснили, что проект будет реализован за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете Центральной избирательной комиссии РК на 2025 год (в рамках корректировки бюджета).

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 марта.

Ранее мы рассказали, что независимых директоров в совет директоров АО и ТОО с государственным участием будут отбирать по особым правилам.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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