В Казахстане расширят реестр политических должностей

ЦИК подготовила указ президента, которым вносятся изменения в Реестр должностей политических и административных государственных служащих, сообщает Zakon.kz.

В частности, в разделе "Политические государственные должности" после руководителя Аппарата Конституционного суда РК, его заместителей, добавлена новая должность:

руководитель Аппарата Центральной избирательной комиссии РК.

Ранее эта должность относилась к разделу "Административные государственные должности".

В ЦИК пояснили, что проект будет реализован за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете Центральной избирательной комиссии РК на 2025 год (в рамках корректировки бюджета).

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 марта.

Ранее мы рассказали, что независимых директоров в совет директоров АО и ТОО с государственным участием будут отбирать по особым правилам.