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Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 17:09 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Жамбылский район Алматинской области определили местом для строительства первой АЭС.
  • 7 тенге для доллара, 10 тенге – для евро: новая разница между покупкой и продажей валюты.
  • Министерству обороны передали часть функций Министерства промышленности и строительства.
  • 42 тысячи казахстанцев призовут в армию в 2025 году.
  • Образован Республиканский штаб по координации противопаводковых мероприятий.
  • Субъектам АПК компенсируют потери по недвижимому имуществу от паводков 2024 года: утверждены правила.
  • Минздрав изменил стандарт оказания педиатрической помощи.
  • Как будет оплачиваться труд научных работников, выполняющих госзаказ: обновлены правила.
  • Заниматься миссионерской деятельностью без регистрации в Казахстане нельзя, подтвердил Конституционный суд.
  • Конституционный суд рекомендует правительству усовершенствовать законодательство о пенсионных активах.
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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