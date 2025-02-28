Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Жамбылский район Алматинской области определили местом для строительства первой АЭС.
- 7 тенге для доллара, 10 тенге – для евро: новая разница между покупкой и продажей валюты.
- Министерству обороны передали часть функций Министерства промышленности и строительства.
- 42 тысячи казахстанцев призовут в армию в 2025 году.
- Образован Республиканский штаб по координации противопаводковых мероприятий.
- Субъектам АПК компенсируют потери по недвижимому имуществу от паводков 2024 года: утверждены правила.
- Минздрав изменил стандарт оказания педиатрической помощи.
- Как будет оплачиваться труд научных работников, выполняющих госзаказ: обновлены правила.
- Заниматься миссионерской деятельностью без регистрации в Казахстане нельзя, подтвердил Конституционный суд.
- Конституционный суд рекомендует правительству усовершенствовать законодательство о пенсионных активах.
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