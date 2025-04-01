В Казахстане установили требования к огнестойкости зданий и стройматериалов

Министр промышленности и строительства приказом от 26 марта 2025 года внес изменения в Технический регламент "О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий", сообщает Zakon.kz.

В частности, техрегламент дополнен новым пунктом:

Требования к пределу огнестойкости регламентированы Техническим регламентом "Общие требования к пожарной безопасности".

Так, говорится, что класс пожарной опасности и пределы огнестойкости строительных изделий (в том числе железобетонных) должны соответствовать требованиям, установленным в документе по стандартизации или типовым проектным решениям на строительные конструкции и изделия (в случае их отсутствия в документах по стандартизации).

Указывается, что натурные (огневые) испытания или расчетно-аналитические методы для подтверждения (определение) предела огнестойкости проводятся в отношении новых строительных изделий при постановке ее на производство, а также при внесении в них конструктивных изменений.

В отношении строительных изделий, не являющихся новой продукцией, подтверждение предела огнестойкости допускается проводить расчетно-аналитическим методом.

Как отмечается, неприменение взаимосвязанных документов по стандартизации, не рассматривается как несоблюдение требований Технического регламента.

"В случае неприменения документов по стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Технического регламента, оценка соответствия осуществляется на основе анализа рисков", – говорится в документе.

Допускается применение международных, региональных документов по стандартизации и документов по стандартизации иностранных государств.

Также в документе уточняется, что оконные проемы должны быть обеспечены замками или механизмами безопасности, предотвращающие случайное выпадение людей.

Кроме того, в новой редакции изложен пункт, в котором говорится, что в зависимости от этапа жизненного цикла и класса надежности строительного объекта в перечень материалов, использующихся в качестве доказательств, с целью подтверждения соответствия включаются следующие документы:

эскиз (эскизный проект);

проектная документация (чертежи, таблицы, расчеты, пояснения);

экспертные заключения;

исполнительная техническая документация (результаты испытаний и измерений, журналы работ, сертификаты на применяемые строительные материалы, изделия и конструкции, акты освидетельствования скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, акты пусконаладочных работ);

заключения авторского и технического надзора;

декларация о соответствии подрядчика;

акт приемки объекта в эксплуатацию;

технический паспорт, эксплуатационный паспорт, технический журнал по эксплуатации зданий и сооружений;

регистрационная и разрешительная документация.

Приказ вводится в действие с 12 апреля.

Ранее сообщалось, что в Казахстане будут мониторить цены на строительные материалы.