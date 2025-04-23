Можно ли разрешить иностранцам азартные игры, запретив казахстанцам – Минюст обратился в Конституционный суд

Конституционный суд РК разъяснил, как следует понимать правовой статус иностранцев и лиц без гражданства по сравнению с гражданами Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Поводом для этого стало ходатайство министра юстиции Ерлана Сарсембаева, который попросил уточнить одну из формулировок старого постановления 2003 года, касающегося толкования статей Конституции о гражданстве и правах человека.

В центре внимания оказался вопрос: допустима ли ситуация, при которой иностранец получает доступ к каким-либо правам, тогда как казахстанцу в этом отказывают? Например, можно ли на уровне закона запретить гражданам РК участвовать в азартных играх на определенной территории, при этом не ограничивая в этом иностранцев?

Конституционный суд отметил, что этот конкретный пример с азартными играми — вне его компетенции. Однако в целом он подтвердил, что у иностранцев и лиц без гражданства может быть меньше прав, чем у граждан Казахстана, но больше — не может.

Суд напомнил: граждане РК обладают полным объемом прав и свобод, установленным Конституцией и законами. А иностранцы и лица без гражданства находятся в ином, ограниченном правовом положении. Это означает, что некоторые конституционные права — например, избирать и быть избранным — на них не распространяются.

Такие ограничения допускаются, но должны быть четко прописаны в законах и соответствовать статье 39 Конституции, которая регулирует случаи и основания ограничения прав и свобод, уточнили в Конституционном суде РК.

Ранее Конституционный суд РК рассмотрел на соответствие Конституции статьи 65 Кодекса "О браке (супружестве) и семье".