Назван обладатель бизнес-номинации "Достояние отрасли 2023"
Фото: Компания "GREEN HOUSE LIMITED"
Компания GREEN HOUSE LIMITED стала обладателем статус-награды Национального информационно-аналитического центра и ведущим в республике поставщиком дистрибуционных услуг, отмеченным бизнес-номинацией "Достояние отрасли 2023".
Номинация является ежегодной и становится официальным подтверждением финансового благополучия и отраслевых позиций предприятия. Процесс определения лучших компаний включает несколько этапов, в результате которых экспертной комиссией формируются лучшие компании отрасли, согласно Реестру благонадежных и социально значимых предприятий, в который вошли топ-100 компаний, ведущих деятельность по основному коду ОКЭД – 46.90.9 (оптовая торговля широким ассортиментом товаров).
Фото: Компания "GREEN HOUSE LIMITED"
По данным Национального информационно-аналитического центра, в общенациональном отборе и аналитике рассмотрено более 541 711 организаций, проходящих комплексную оценку по 15 базовым критериям, определяющим благонадежность компании, в числе которых уровень социальных отчислений, медицинского страхования и подоходного налога.
Фото: Компания "GREEN HOUSE LIMITED"
Как отметил учредитель холдинга GREEN HOUSE Рустам Мухамедрахимов, более 30 лет компания поставляет жителям Казахстана высококачественные и лидирующие на международном рынке продукты. Среди брендов такие популярные марки, как "Ehrmann", "Epica", "Mentos", "Chupa Chups", "Ahmad Tea", "Makfa", "Barilla" "Hochland", "Kinder", "Рахат" и многие другие.
"Мы гордимся партнерством с крупнейшими торговыми сетями нашей республики и несем традиции надежного партнерства и социальной ответственности перед потребителями. Состояние в Реестре ведущих поставщиков товаров и услуг и награда "Достояние отрасли 2023" очень ценны для нас как подтверждение успешной работы, а также доверия со стороны клиентов и партнеров. Мы стремимся создавать благоприятные условия для развития своих сотрудников, содействуя их профессиональному и личностному росту, активно участвуем в благотворительных проектах, поддерживаем общественные инициативы, создавая позитивную среду. И потому быть лауреатом номинаций – это не только достижения, знак качества и влияния бизнеса на социальное и экономическое развитие республики, но и стимул для будущих успехов и новых высот". Рустам Мухамедрахимов
Напомним, что компания GREEN HOUSE существует с 1995 года и входит в число 10 крупнейших поставщиков логистических и дистрибьюторских услуг в Республике Казахстан. Компания включает 27 филиалов, 200 000 кв. м. складов, более 30 000 активных торговых точек и свыше 350 автомобилей доставки. Число сотрудников превышает 4000 специалистов.
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