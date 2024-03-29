В Таиланде прошел квалификационный этап азиатской зоны командного чемпионата мира по теннису на колясках

13-19 марта в городе Паттайя, Таиланд, прошел квалификационный этап азиатской зоны командного чемпионата мира по теннису на колясках BNP PARIBAS WORLD TEAM CUP.

В отборе впервые в истории приняли участие мужская и женская сборные Казахстана.





В 2022 году Федерация тенниса Казахстана взяла курс на популяризацию и развитие тенниса на колясках и адаптивного тенниса в Республике Казахстан. За данный период было организованно четыре республиканских турнира, по итогам которых была сформирована национальная сборная, которая теперь представляет нашу страну на международной арене.

Фото: BNP PARIBAS WORLD TEAM CUP

Честь Казахстана на отборочном этапе чемпионата мира защищали:

Мужчины:

Неязов Дастан (Актобе)

Алиякпаров Динмухамед (Астана)

Нурлыбек Кайнар (Астана)

Женщины:

Жетписова Айшуак (Караганда)

Бутимбаева Айжан (Караганда)

Бердешева Айгуль (Актобе)

По итогам данного исторического для казахстанского паралимпийского тенниса состязания наши спортсмены не смогли преодолеть групповой этап. Победителями и, соответственно, участниками финальной стадии Кубка мира от Азии стали команды Китая (мужчины) и Таиланда (женщины).

Фото: BNP PARIBAS WORLD TEAM CUP

Генеральный спонсор команды – KPMG Kazakhstan.