Все участники музыкального "Жас канат 2024" прибыли в Алматы и начали репетиции

Итак, все участники 30-ого, юбилейного, республиканского конкурса молодых исполнителей "Жас канат - 2024" прибыли в Алматы и приступили к репетициям.

Зрители уже могут получить свой бесплатный билет на сайте zakazbiletov.kz на все концертные дни с 6 по 8 июня.

Напомним, что на конкурс "Жас канат. Дети" было подано 134 заявки, из которых отобрано 17 участников, на взрослый конкурс – 78 заявок, отобрано также 17 участников. Впервые в конкурсе участвуют целые группы: во взрослом – трио, в детском - ансамбль из 5ти человек. Со всеми ими вы можете познакомиться на @zhas.qanat.official и даже принять участие в голосовании на приз зрительских симпатий! Приз зрительский симпатий – это фишка нынешнего конкурса! На странице "Жас канат" в инстаграм можно увидеть всех конкурсантов и услышать, как они поют. Голосование продолжится и во время самого конкурса, когда каждый вечер зрителям на больших экранах будут демонстрироваться qr коды участников за которых можно будет отдать свой голос сразу, прямо из зала Дворца Республики.

Начались репетиции участников с эстрадно-симфоническим оркестром AlJazz, которым управляет выдающийся дирижер Александр Беляков и Live Band под управлением Ильи Башкатова. Причем перед Ильей Башкатовым в этом году стоит очень сложная задача, ведь ему предстоит работать вживую с самыми маленькими участниками, потому что конкурсанты "Жас канат. Дети" будут выступать не под минусовую фонограмму, а под взрослый бэнд! И более того, бэнд Башкатова будет дополняться талантливыми музыкантами-детьми из музыкальной школы имени Ахмета Жубанова! Это – струнная группа, тромбонист, саксофонист и другие, которые буду играть вместе с профессионалами.

"Жас канат" - проект социальный. Его участники и их родители ни за что не платят, главная их задача – продемонстрировать свои способности, и мы очень благодарны акиматам, которые откликнулись на наш призыв оказать посильное содействие молодым талантам, чтобы они могли приехать в Алматы и достойно представить свои регионы. Билеты на "Жас канат" стоят 0 тенге, получить их может каждый желающий через платформу zakazbiletov.kz" Организаторы в лице общественного фонда "Международный фестиваль "Азия дауысы" берут на себя все расходы, в том числе по оплате партитур оркестрам и даже по организации досуга конкурсантов. Так, например, 2 июня участники "Жас канат-2024" отправятся смотреть красоты Чарына! А уже 3 июня состоится самая необычная жеребьевка в истории конкурса, которая пройдет в батутном парке Kango и впервые ее участники будут на ней не в концертных костюмах, а в спортивных, потому что процесс получения очередности своего выступления они получат … во время квестов, когда им предстоит что то искать, бегать и прыгать. Такого на "Жас канат" еще не было!" Президент ОФ "МФ "Азия дауысы" Ирина Ковыряко

В рамках "Жас канат-2024" также прошел конкурс мобилографов: из 30 заявленных было отобрано 4 талантливых финалиста, причем алматинский участник - мальчик из детского дома, ему 15 лет, остальные трое ребят - из разных областей, можно сказать из глубинок, а не из центральных городов. Может поэтому их видение современных видеосюжетов показалось жюри незашоренным и интересным. По условиям конкурса мобилографов, финалистам предстоит большая работа – они будут ездить с конкурсантами в течение всего их пребывания в Алматы, снимать все что происходит и создавать свои сюжеты. В итоге жюри определит тех, кто завоюет 1, 2, и 3 места, а также дипломанта. Призерам будут вручены крылья "Жас каната" и подарки от спонсора – смартфоны и оборудование для съемок. Победитель же будет пригашен для работы на международном фестивале "Азия дауысы", но в связи с тем, что фестиваль, из-за поводковой ситуации в стране, перенесен на следующий год, оргкомитет все-равно будет сотрудничать с победителем в течение года.

Режиссер постановщик юбилейного конкурса "Жас канат - 2024" Бахыт Тажинов.

Имена членов профессионального жюри мы узнаем в первый конкурсный день.

Дневники "Жас канат-2024" выходят на телеканале muzzone.kz а также youtube.com.

Напоминаем, что конкурс молодых исполнителей "Жас канат- 2024" пройдет 6,7 и 8 июня на сцене алматинского Дворца Республики. Конкурс проводится под патронажем и поддержке акимата города Алматы.

Хотим поблагодарить за поддержку и предоставленные призы батутный парк Kango, производителей воды A’SU VO и компанию TECHNO mobile!

Коллеги, если вам нужна более подробная информация¸ фотографии, организация интервью, или другие дополнительные материалы – обращайтесь в наш пресс-центр. Об аккредитации будет сообщено дополнительно!

Официальные газеты: "Almaty aqshamy" и "Вечерний Алматы"

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