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50 дней осталось до 5-х Всемирных игр кочевников

стрельба из лука, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2024 17:10 Фото: worldnomadgames.kz
В ожидании масштабного и зрелищного события: до начала Всемирных игр кочевников осталось всего 50 дней. Этот уникальный праздник спорта и культуры кочевых народов соберет участников и зрителей со всего мира, чтобы отпраздновать древние традиции и современные достижения, сообщает Zakon.kz.

Всемирные игры кочевников пройдут с 8 по 13 сентября в Астане. На сегодняшний день свое участие подтвердили 89 стран. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 2000 спортсменов, говорится на официальном сайте игр. 

На Всемирных играх кочевников в Астане будет разыграно 97 комплектов медалей по 21 виду спорта. 

Подготовка к играм выходит на финишную прямую. Организаторы активно готовятся к проведению игр, завершая последние подготовления и обеспечивая комфорт и безопасность для всех участников и гостей. Ведется работа по организации волонтерского движения, логистики и инфраструктуры.

В настоящее время доступны билеты на такие соревнования, как қазақ күресі, Алыш қырғыз күресі, Корэш татар күресі, традиционная стрельба из лука, Асык, перетягивание каната, Ордо, Мас-Рестлинг, Кураш, Ашыртмалы Аба Гюреши. Билеты на церемонию открытия: "Кокпар", "Кок Бору", "Байге", "Жамбы Ату", "Тенге Илу", "Аударыспак", "Құсбегілік", "Powerful Nomad" поступят в продажу в начале августа.

Особый интерес вызывают соревнования по традиционной стрельбе из лука и асық ату. На сегодняшний день уже продано 500 билетов на эти мероприятия, что свидетельствует о высоком интересе и популярности этих видов спорта среди зрителей, отмечают организаторы. 

Одним из ключевых событий игр станет культурная программа "Караван единства". Этот уникальный проект направлен на демонстрацию культурного богатства и разнообразия кочевых народов. В рамках культурной программы игр "Караван единства" отправился из Жамбылской области в столицу Казахстана. По пути "Караван" посетит все регионы страны.

Становятся известны и спортсмены из Казахстана, участвующие во Всемирных играх кочевников. Спортсмены национальной сборной активно готовятся к важному соревнованию года с целью защиты чести нашей страны.

Всемирные игры кочевников – это уникальная возможность окунуться в мир традиций и спорта, почувствовать атмосферу древних ритуалов и современных достижений. Приглашаем всех желающих присоединиться к этому грандиозному празднику и стать частью истории.

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