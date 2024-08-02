О том, как не купить контрафактное оливковое масло, рассказали специалисты

В общественном объединении "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" рассказали, как правильно выбирать оливковое масло, сообщает Zakon.kz.

Представитель общественного объединения "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" в рамках реализации социального проекта в целях обеспечения прав потребителей на получение информации о товарах, на их безопасность и качество, а также о продавцах (изготовителях) товаров, реализуемых в г. Астана, Биятан Жанна методом тайного покупателя приобрела на рынке "Сарыарка" г. Астана оливковое масло марки "IL COOCO", производителем которого является фирма "Via Barletta" (Италия).

Фото: Жанна Биятан

Далее купленный продукт был сдан в аккредитованную лабораторию филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по г. Астана для проведения комплексных исследований на соответствие согласно техническим регламентам.

Согласно протоколу исследований образцов пищевой продукции РО-24-52659-663/№791 от 3 июля 2024 года, выявлены следующие нарушения:

Наименование продукта не указано на государственном и русском языках. Не указан состав пищевой продукции на государственном и русском языках. Условия хранения не указаны на государственном и русском языках. Наименование и местонахождение изготовителя и импортера не указаны на государственном и русском языках. Отсутствует маркировка на государственном и русском языках. Показатели пищевой ценности не указаны на государственном и русском языках.

По данному факту материалы направлены в соответствующие органы для принятия мер и в случае подтверждения данного факта продавцу данного продукта грозит штраф.

Фото: Жанна Биятан

Кроме того, данный продукт согласно законодательству о техническом регулировании подлежит к запрету реализации в Республике Казахстан.

В целом, ОО "МОО по ЗПП", руководствуясь п.п. 8 и 14 ст. 41 Закона РК "О защите прав потребителей", проведены исследования по более чем 20-ти видам продовольственной и непродовольственной продукции, реализуемой в г. Астана.

К сведению потребителей!

Каждый потребитель может посетить сайт Евразийской экономический комиссии "Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии", а также казахстанский сайт реестров документов по оценке соответствия и узнать о наличии декларации о соответствия, а также проверить документы на достоверность.

"Каждый продукт должен иметь свое удостоверение в виде декларации о соответствии. И это не просто документ, или "филькина грамота", это документ, по которому, согласно решению Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 880, товар проходит все этапы испытания", – отметила юрист Жанна Урметхановна.

Памятка потребителям

Декларация о соответствии должна содержать следующие сведения:

Наименование и место нахождения заявителя. Наименование и место нахождения изготовителя. Информацию об объекте подтверждения соответствия, позволяющую идентифицировать этот объект. Наименование технического регламента Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции, на соответствие требованиям которого подтверждается продукция. Заявление заявителя о безопасности пищевой продукции при ее использовании в соответствии с назначением и принятии заявителем мер по обеспечению соответствия пищевой продукции требованиям технического регламента Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. Сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерениях, а также документах, послуживших основанием для подтверждения соответствия пищевой продукции требованиям технического регламента Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции.