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Законодательство РК

Представители Общества защиты прав потребителей методом тайного покупателя купили сыр

Представители общества защиты прав потребителей методом тайного покупателя купили сыр, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 16:30 Фото: pxhere
В рамках реализации соцпроекта представители общественного объединения "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" методом тайного покупателя приобрели в одном из супермаркетов Караганды полутвердый фасованный сыр и рассказали о результатах проверки, сообщает Zakon.kz.

Сыр марки "Императорский" под товарным знаком "Вамин". Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество – 45%.

Представители общества защиты прав потребителей методом тайного покупателя купили сыр, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 16:30

Фото: Жанна Биятан

Далее, руководствуясь подпунктом 8 и 14 статьи 41 Закона РК "О защите прав потребителей", а также в целях обеспечения безопасности и качества товаров, реализуемых в городе Караганда, проведено исследование данного сыра на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза.

"Продукция была сдана в аккредитованную лабораторию филиала Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Карагандинской области для проведения комплексных исследований согласно техническим регламентам Таможенного союза, в том числе на показатели безопасности и качества продукции". Эксперт по защите прав потребителей Жанна Биятан

Согласно протоколу исследований образцов пищевой продукции №655 от 24 июня 2024 года, в данном продукте отсутствует информация для потребителей на государственном языке, что является нарушением технического регламента Таможенного союза.

Покупка сыра, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 16:30

Фото: Жанна Биятан

Согласно техническому регламенту ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", маркировка упакованной пищевой продукции должна содержать следующие сведения:

  1. наименование пищевой продукции;
  2. состав пищевой продукции;
  3. количество пищевой продукции;
  4. дату изготовления пищевой продукции;
  5. срок годности пищевой продукции;
  6. условия хранения пищевой продукции, которые установлены изготовителем или предусмотрены техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. Для пищевой продукции, качество и безопасность которой изменяется после вскрытия упаковки, защищающей продукцию от порчи, указывают также условия хранения после вскрытия упаковки;
  7. наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции или фамилия, имя, отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя-изготовителя пищевой продукции (далее – наименование и место нахождения изготовителя);
  8. рекомендации и (или) ограничения по использованию;
  9. показатели пищевой ценности пищевой продукции;
  10. сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов (далее – ГМО);
  11. единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза.

Указание информации на государственном и русском языках

Статья 24 Закона РК "О защите прав потребителей" гласит: "Продавец (изготовитель, исполнитель) обязан предоставить информацию о товаре (работе, услуге), а также о продавце (изготовителе, исполнителе) на казахском и русском языках в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 11 июля 1997 года № 151 "О языках в Республике Казахстан".

Согласно вышеуказанному закону, информация на государственном языке должна быть предоставлена следующим образом:

  1. Товарные ярлыки (этикетки) со специальными сведениями, маркировки, инструкции к товарам зарубежного производства обеспечиваются переводом на государственный и русский языки за счет средств импортирующих организаций.
  2. Все тексты реквизитов и визуальной информации располагаются в следующем порядке: слева или сверху – на государственном языке, справа или снизу – на русском языке, пишутся одинаковыми по размеру буквами. По мере необходимости тексты реквизитов и визуальной информации могут быть приведены дополнительно и на других языках. При этом размеры шрифта не должны превышать установленных нормативными правовыми актами требований. Устная информация, объявления, реклама даются на государственном, русском и, при необходимости, на других языках.

В случае несоблюдения данных норм, согласно статье 75 Кодекса об административных правонарушениях, субъект предпринимательства может понести наказание.

Далее в соответствии с п. 1 ст. 40 ТР ТС 021/2011 государства-члены ТС обязаны предпринять все меры по недопущению выпуска в обращение на таможенной территории ТС пищевой продукции, не соответствующей требованиям ТР, а также её изъятию из обращения.

Результаты исследований направлены в соответствующие органы для принятия мер.

Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".

Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей. 

Контакты для обращений казахстанцев по аналогичным фактам: +7 705 422 27 39, Instagram.

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