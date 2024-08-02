Экспертиза выявила нарушения в упаковке молока, продаваемого в Кокшетау

Магазины предлагают широкий ассортимент молока, но как выбрать самое полезное, где найти достоверную информацию о продукте и почему нужно обращать внимание на маркировку, сообщает Zakon.kz.

В рамках реализации социального проекта по обеспечению прав потребителей на получение информации о товарах представитель ОО "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" провел закупку методом тайного покупателя на одном из рынков города Кокшетау. Он приобрел молоко питьевое "Отборное" цельное ультрапастеризованное "Свежие новости" массовой долей жирности 3,5-4%, объемом 1 литр, изготовитель – ОАО "Бабушкина крынка", Республика Беларусь.

Декларацию о соответствии товара продавец не предоставил. Приобретенный продукт сдали в отделение гигиены аккредитованной санитарно-гигиенической лаборатории филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Акмолинской области для проведения комплексного исследования продукта (протокол исследования образцов пищевых продуктов №РО-24-08762/271 от 05.07.2024 года, протокол исследования образцов сельскохозяйственной продукции, воды, почвы, воздушной среды на определение остаточных количеств пестицидов (лаборатория высокотехнологических исследований) №РО-24-08746/67 от 09.07.2024 года, протокол микробиологического исследования пищевых продуктов №РО-24-08562/170 от 01.07.2024 года, протокол исследования образцов пищевых продуктов №РО-24-08746/156/35 от 05.07.2024 года).

Фото: Жанна Биятан

По результатам исследований выявлено, что на упаковке отсутствует информация на государственном языке. То есть потребители, не владеющие русским языком, не смогут прочитать важную информацию о продукте: состав, условия хранения, срок годности и инструкция по использованию. Это может привести к рискам для здоровья покупателей.

"Производители и продавцы, не предоставляющие информацию на государственном языке, могут использовать это как способ уклонения от ответственности за качество продукции", – заявила эксперт по защите прав потребителей Жанна Биятан.

Сознательно или нет, но продавец нарушил ТР РК "Требования к маркировке продукции" в части ст. 6, выпустив в обращение продукцию, не обеспеченную полной, необходимой, однозначно понимаемой и достоверной информацией о ней, исключающей введение в заблуждение потребителей относительно состава, свойств, а также других сведений, прямо или косвенно характеризующих качество и безопасность продукции и обеспечивающих возможность их правильного выбора.

Фото: Жанна Биятан

За данное нарушение законодательством РК предусмотрен штраф:

в соответствии со ст. 203 КОАП продажа товаров индивидуальными предпринимателями и организациями, осуществляющими торговую деятельность, без документов, содержащих сведения о стране происхождения, об изготовителе, поставщике или продавце, либо достоверную и достаточную информацию о товаре (услуге) на казахском и русском языках, влечет штраф от 45 МРП (166 140 тенге) до 150 МРП (553 800 тенге) ;

продажа товаров индивидуальными предпринимателями и организациями, осуществляющими торговую деятельность, без документов, содержащих сведения о стране происхождения, об изготовителе, поставщике или продавце, либо достоверную и достаточную информацию о товаре (услуге) на казахском и русском языках, влечет штраф от до ; согласно п. 1 ст. 415 КОАП , нарушение законодательства РК в области технического регулирования, в т.ч. выпуска в обращение продукции, не соответствующей требованиям, установленным техническими регламентами и нормативными правовыми актами, в размере от 90 МРП (332 280 тенге) до 600 МРП (2 215 200 тенге) ;

, нарушение законодательства РК в области технического регулирования, в т.ч. выпуска в обращение продукции, не соответствующей требованиям, установленным техническими регламентами и нормативными правовыми актами, в размере от до ; в случае подтверждения отсутствия декларации о соответствии товара субъект предпринимательства может понести наказание в виде штрафа в размере 195 МРП (719 940 тенге).

Согласно п. 1 ст. 40 ТР ТС 021/2011, государства-члены ТС обязаны предпринять все меры по недопущению выпуска в обращение на таможенной территории ТС пищевой продукции, не соответствующей требованиям ТР, а также ее изъятию из обращения.

Для принятия соответствующих мер, предусмотренных действующим законодательством Казахстана, материалы исследований направлены в компетентные органы.