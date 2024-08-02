Купленную в Алматы халву проверили в лаборатории

Перед выпуском халвы на рынки ЕАЭС предприниматель должен доказать, что продукция безопасна для здоровья потребителей, получить на нее разрешительную документацию, сообщает Zakon.kz.

Общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" (ОО "МОО по ЗПП") исследовано более 20 видов товаров народного потребления, реализуемых потребителям города Алматы. Поддерживая граждан в вопросах защиты их прав потребителя, осуществлены комплексные исследования.

Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей.

Представителем Общества по защите прав потребителей в июне 2024 года на одном из рынков Алматы был куплен восточный десерт Халва, "Avvali Kokand Halva", Узбекистан, массой нетто 300 г.





Фото: Жанна Биятан





Для комплексного исследования приобретенный продукт был сдан в аккредитованную лабораторию филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по г. Алматы.

Согласно данным протокола исследования, на продукции отсутствует:

1. Единый знак ЕАС

Риски, связанные с данным нарушением: без знака ЕАС у потребителей нет гарантии соответствия требованиям по содержанию вредных веществ и условиям хранения. Это может привести к рискам для здоровья, включая пищевые отравления и долгосрочные негативные последствия для организма.

Отсутствие знака может свидетельствовать о том, что продукт произведен нелегально или является контрафактным, что также снижает доверие к качеству и безопасности продукта.

2. Информация на государственном языке о: наименовании, количестве продукции, дате изготовления, сроке годности, условии хранения, наименовании и местонахождении изготовителя

Данное нарушение также является нарушением п. 7 ст. 25 Закона РК "О защите прав потребителей" – информация, предоставленная на одном языке либо на иностранном языке, считается непредоставленной!

3. Информация на русском и государственном языках о пищевой ценности продукта.

Риски, связанные с данным нарушением: отсутствие информации на языке потребителя (в РК – казахский и русский языки) о пищевой ценности на маркировке затрудняет потребителям понимание содержания питательных веществ, аллергенов и калорий, что может привести к неправильному питанию и потенциальным рискам для здоровья.

И ведь дело не только в том, что все эти нарушения влекут за собой наказания для предпринимателя, выпустившего в оборот продукцию, не соответствующую требованиям, установленным действующим законодательством, но, прежде всего, распространяя подтвержденные протоколами исследования, мы заботимся о здоровье нации и о правах потребителей на безопасные и полезные продукты.

Сколько ни говори "халва", во рту слаще не станет, – важно не только говорить о проблемах, но и предпринимать реальные шаги для их решения, чтобы защитить здоровье наших граждан: результаты исследований будут направлены в органы прокуратуры для принятия соответствующих мер.

Совет потребителям

Жанна Биятан – эксперт Общества по защите прав потребителей – рекомендует внимательно изучать маркировку продукции: на всех продуктах питания, ввозимых и реализуемых на территории Казахстана, должна присутствовать обязательная маркировка товара, так как она является первым информационным блоком, с которым встречается потребитель при покупке товара, и содержит всю основную информацию.

Информация должна быть нанесена на русском и государственном языках.