Купленную в Алматы халву проверили в лаборатории
Общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" (ОО "МОО по ЗПП") исследовано более 20 видов товаров народного потребления, реализуемых потребителям города Алматы. Поддерживая граждан в вопросах защиты их прав потребителя, осуществлены комплексные исследования.
Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей.
Представителем Общества по защите прав потребителей в июне 2024 года на одном из рынков Алматы был куплен восточный десерт Халва, "Avvali Kokand Halva", Узбекистан, массой нетто 300 г.
Фото: Жанна Биятан
Для комплексного исследования приобретенный продукт был сдан в аккредитованную лабораторию филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по г. Алматы.
Согласно данным протокола исследования, на продукции отсутствует:
1. Единый знак ЕАС
Риски, связанные с данным нарушением: без знака ЕАС у потребителей нет гарантии соответствия требованиям по содержанию вредных веществ и условиям хранения. Это может привести к рискам для здоровья, включая пищевые отравления и долгосрочные негативные последствия для организма.
Отсутствие знака может свидетельствовать о том, что продукт произведен нелегально или является контрафактным, что также снижает доверие к качеству и безопасности продукта.
2. Информация на государственном языке о: наименовании, количестве продукции, дате изготовления, сроке годности, условии хранения, наименовании и местонахождении изготовителя
Данное нарушение также является нарушением п. 7 ст. 25 Закона РК "О защите прав потребителей" – информация, предоставленная на одном языке либо на иностранном языке, считается непредоставленной!
3. Информация на русском и государственном языках о пищевой ценности продукта.
Риски, связанные с данным нарушением: отсутствие информации на языке потребителя (в РК – казахский и русский языки) о пищевой ценности на маркировке затрудняет потребителям понимание содержания питательных веществ, аллергенов и калорий, что может привести к неправильному питанию и потенциальным рискам для здоровья.
И ведь дело не только в том, что все эти нарушения влекут за собой наказания для предпринимателя, выпустившего в оборот продукцию, не соответствующую требованиям, установленным действующим законодательством, но, прежде всего, распространяя подтвержденные протоколами исследования, мы заботимся о здоровье нации и о правах потребителей на безопасные и полезные продукты.
Сколько ни говори "халва", во рту слаще не станет, – важно не только говорить о проблемах, но и предпринимать реальные шаги для их решения, чтобы защитить здоровье наших граждан: результаты исследований будут направлены в органы прокуратуры для принятия соответствующих мер.
Совет потребителям
Жанна Биятан – эксперт Общества по защите прав потребителей – рекомендует внимательно изучать маркировку продукции: на всех продуктах питания, ввозимых и реализуемых на территории Казахстана, должна присутствовать обязательная маркировка товара, так как она является первым информационным блоком, с которым встречается потребитель при покупке товара, и содержит всю основную информацию.
Информация должна быть нанесена на русском и государственном языках.
Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".
Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей.
Контакты для обращений казахстанцев по аналогичным фактам: +7 705 422 27 39, Instagram.