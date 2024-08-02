Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Купленную в Алматы халву проверили в лаборатории

Купленную в Алматы халву проверили в лаборатории, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 18:04 Фото: freepik
Перед выпуском халвы на рынки ЕАЭС предприниматель должен доказать, что продукция безопасна для здоровья потребителей, получить на нее разрешительную документацию, сообщает Zakon.kz.

Общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" (ОО "МОО по ЗПП") исследовано более 20 видов товаров народного потребления, реализуемых потребителям города Алматы. Поддерживая граждан в вопросах защиты их прав потребителя, осуществлены комплексные исследования.

Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей.

Представителем Общества по защите прав потребителей в июне 2024 года на одном из рынков Алматы был куплен восточный десерт Халва, "Avvali Kokand Halva", Узбекистан, массой нетто 300 г.


Купленную в Алматы халву проверили в лаборатории, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 18:04

Фото: Жанна Биятан


Для комплексного исследования приобретенный продукт был сдан в аккредитованную лабораторию филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по г. Алматы.

Согласно данным протокола исследования, на продукции отсутствует:

1. Единый знак ЕАС

Риски, связанные с данным нарушением: без знака ЕАС у потребителей нет гарантии соответствия требованиям по содержанию вредных веществ и условиям хранения. Это может привести к рискам для здоровья, включая пищевые отравления и долгосрочные негативные последствия для организма.

Отсутствие знака может свидетельствовать о том, что продукт произведен нелегально или является контрафактным, что также снижает доверие к качеству и безопасности продукта.

2. Информация на государственном языке о: наименовании, количестве продукции, дате изготовления, сроке годности, условии хранения, наименовании и местонахождении изготовителя

Данное нарушение также является нарушением п. 7 ст. 25 Закона РК "О защите прав потребителей" – информация, предоставленная на одном языке либо на иностранном языке, считается непредоставленной!

3. Информация на русском и государственном языках о пищевой ценности продукта.

Риски, связанные с данным нарушением: отсутствие информации на языке потребителя (в РК – казахский и русский языки) о пищевой ценности на маркировке затрудняет потребителям понимание содержания питательных веществ, аллергенов и калорий, что может привести к неправильному питанию и потенциальным рискам для здоровья.

И ведь дело не только в том, что все эти нарушения влекут за собой наказания для предпринимателя, выпустившего в оборот продукцию, не соответствующую требованиям, установленным действующим законодательством, но, прежде всего, распространяя подтвержденные протоколами исследования, мы заботимся о здоровье нации и о правах потребителей на безопасные и полезные продукты.

Сколько ни говори "халва", во рту слаще не станет, – важно не только говорить о проблемах, но и предпринимать реальные шаги для их решения, чтобы защитить здоровье наших граждан: результаты исследований будут направлены в органы прокуратуры для принятия соответствующих мер.

Совет потребителям

Жанна Биятан – эксперт Общества по защите прав потребителей – рекомендует внимательно изучать маркировку продукции: на всех продуктах питания, ввозимых и реализуемых на территории Казахстана, должна присутствовать обязательная маркировка товара, так как она является первым информационным блоком, с которым встречается потребитель при покупке товара, и содержит всю основную информацию.

Информация должна быть нанесена на русском и государственном языках.

Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".

Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей.

Контакты для обращений казахстанцев по аналогичным фактам: +7 705 422 27 39, Instagram.

Читайте также

Представители общества защиты прав потребителей методом тайного покупателя купили сыр
Представители Общества защиты прав потребителей методом тайного покупателя купили сыр
В Казахстане стартовали продажи
В Казахстане стартовали продажи полноприводного Atlas 4WD
Сельское хозяйство, фермерское хозяйство, ферма, коровы, скот, скотоводство, крупный рогатый скот, молочная корова, молочные коровы, молоко
Экспертиза выявила нарушения в упаковке молока, продаваемого в Кокшетау
Айсулу Омарова
Алматы Казахстан 2024 год Торговля Еда Потребительский контроль
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Немедленно звоните на 1414: к казахстанцам обратились из Минздрава
Немедленно звоните на 1414: к казахстанцам обратились из Минздрава
Петиция
Петиция по возврату времени: озвучено предварительное решение
Сын Джигарханяна получил пулю в голову в США
Сын Армена Джигарханяна получил пулю в голову в США
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд РФ
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: