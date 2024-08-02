Специалисты проверили продаваемый в Казахстане лимонад из Ирана
Продукты, такие как газированные напитки, потребляются массово, и их качество напрямую влияет на здоровье нации. В странах с развивающейся экономикой, таких как Казахстан, особую значимость приобретает защита прав потребителей и обеспечение их безопасности.
Организации, занимающиеся защитой прав потребителей, играют ключевую роль в мониторинге качества продукции и информировании граждан о потенциальных рисках. В этой связи деятельность общественных объединений, таких как "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" (ОО "МОО по ЗПП"), становится не только актуальной, но и жизненно важной для благополучия общества.
Общественное объединение ведет активную работу в интересах потребителей, защищая их права и информируя о важности безопасности пищевой продукции. Организация проводит комплексные исследования товаров народного потребления в аккредитованных лабораториях и распространяет их результаты через средства массовой информации, предоставляя полезную информацию и повышая осведомленность граждан.
На фоне новости, что произведенный в Афганистане газированный напиток "Royal" со вкусом граната, оказался запрещен к продаже в Кыргызстане из-за вредного для детей красителя, однако в Казахстане реализация этого продукта все еще разрешена. Представители ОО "МОО по ЗПП" выясняли о безопасности газированного напитка "Lemon Zam Zam", производимом в Иране и популярном в странах Ближнего Востока как альтернатива известным газированным напиткам.
Фото: Жанна Биятан
Для комплексного исследования товара, приобретенный продукт был сдан в аккредитованную лабораторию филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по г.Алматы, в том числе проводились исследования на соответствие техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки".
Протокол исследования показал, что на продукции отсутствует единый знак ЕАС.
ЕАС – это аббревиатура Евразийского Экономического Союза, (Евразийское соответствие – Eurasian Conformity). Данный знак используется тогда, когда продукция отвечает определенным условиям, указанным в Технических Регламентах и описывают общие вопросы безопасности и изготовления продукции хорошего качества.
Маркировка продукции знаком ЕАС свидетельствует о том, что продукт прошёл сертификацию или декларирование соответствия, а также все необходимые лабораторные испытания, подтвердившие соответствие требованиям технических регламентов Евразийского Экономического Союза (ранее Таможенного Союза).
Также протоколом исследования установлено, что вся информация о продукте указана на иностранном языке: отсутствует информация на государственном и русском языках о: наименовании продукта, количестве, дате изготовления, сроке годности, условии хранения, наименовании и местонахождении изготовителя, о пищевой ценности (вся информация предоставлена на иностранном языке).
Информация на иностранном языке является препятствием для проведения комплексной экспертизы пищевой продукции в Казахстане, для точной оценки безопасности и качества пищевой продукции в соответствии с национальными стандартами и требованиями. Важной частью такой экспертизы является доступность и понятность всей необходимой информации о продукте, включая его состав, условия хранения, срок годности и другие важные данные – отмечает правозащитник потребителей Биятан Жанна.
Согласно п.7 ст.25 Закона РК "О защите прав потребителей", информация, предоставленная на одном языке либо на иностранном языке, считается непредоставленной.
В соответствии техническим регламентам, государства-члены Евразийского экономического союза обязаны предпринять все меры по недопущению выпуска в обращение на территории экономического союза пищевой продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, а также ее изъятию из обращения – добавила Жанна Урметхановна.
Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".
Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей.
Контакты для обращений казахстанцев по аналогичным фактам: +7 705 422 27 39, Instagram.