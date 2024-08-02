Специалисты проверили продаваемый в Казахстане лимонад из Ирана

В июне 2024 года представитель общества по защите прав потребителей приобрел газированный напиток "Lemon Zam Zam" объемом 300 мл на одном из рынков Алматы методом тайного покупателя, сообщает Zakon.kz.

Продукты, такие как газированные напитки, потребляются массово, и их качество напрямую влияет на здоровье нации. В странах с развивающейся экономикой, таких как Казахстан, особую значимость приобретает защита прав потребителей и обеспечение их безопасности.

Организации, занимающиеся защитой прав потребителей, играют ключевую роль в мониторинге качества продукции и информировании граждан о потенциальных рисках. В этой связи деятельность общественных объединений, таких как "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" (ОО "МОО по ЗПП"), становится не только актуальной, но и жизненно важной для благополучия общества.

Общественное объединение ведет активную работу в интересах потребителей, защищая их права и информируя о важности безопасности пищевой продукции. Организация проводит комплексные исследования товаров народного потребления в аккредитованных лабораториях и распространяет их результаты через средства массовой информации, предоставляя полезную информацию и повышая осведомленность граждан.

На фоне новости, что произведенный в Афганистане газированный напиток "Royal" со вкусом граната, оказался запрещен к продаже в Кыргызстане из-за вредного для детей красителя, однако в Казахстане реализация этого продукта все еще разрешена. Представители ОО "МОО по ЗПП" выясняли о безопасности газированного напитка "Lemon Zam Zam", производимом в Иране и популярном в странах Ближнего Востока как альтернатива известным газированным напиткам.

Фото: Жанна Биятан

Для комплексного исследования товара, приобретенный продукт был сдан в аккредитованную лабораторию филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по г.Алматы, в том числе проводились исследования на соответствие техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки".

Протокол исследования показал, что на продукции отсутствует единый знак ЕАС.

ЕАС – это аббревиатура Евразийского Экономического Союза, (Евразийское соответствие – Eurasian Conformity). Данный знак используется тогда, когда продукция отвечает определенным условиям, указанным в Технических Регламентах и описывают общие вопросы безопасности и изготовления продукции хорошего качества.

Маркировка продукции знаком ЕАС свидетельствует о том, что продукт прошёл сертификацию или декларирование соответствия, а также все необходимые лабораторные испытания, подтвердившие соответствие требованиям технических регламентов Евразийского Экономического Союза (ранее Таможенного Союза).

Также протоколом исследования установлено, что вся информация о продукте указана на иностранном языке: отсутствует информация на государственном и русском языках о: наименовании продукта, количестве, дате изготовления, сроке годности, условии хранения, наименовании и местонахождении изготовителя, о пищевой ценности (вся информация предоставлена на иностранном языке).

Информация на иностранном языке является препятствием для проведения комплексной экспертизы пищевой продукции в Казахстане, для точной оценки безопасности и качества пищевой продукции в соответствии с национальными стандартами и требованиями. Важной частью такой экспертизы является доступность и понятность всей необходимой информации о продукте, включая его состав, условия хранения, срок годности и другие важные данные – отмечает правозащитник потребителей Биятан Жанна.

Согласно п.7 ст.25 Закона РК "О защите прав потребителей", информация, предоставленная на одном языке либо на иностранном языке, считается непредоставленной.

В соответствии техническим регламентам, государства-члены Евразийского экономического союза обязаны предпринять все меры по недопущению выпуска в обращение на территории экономического союза пищевой продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, а также ее изъятию из обращения – добавила Жанна Урметхановна.