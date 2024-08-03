Маршмеллоу неизвестного качества продавали в одном из магазинов Алматы

10 июня 2024 года в одном из магазинов Алматы представителем Мангистауского общества по защите прав потребителей была куплена упаковка маршмеллоу, сообщает Zakon.kz.

Упаковка была объемом 100 грамм стоимостью 500 тенге, страна производитель – Китай, изготовитель – неизвестен, импортер – неизвестен.

По достигнутому ранее соглашению о сотрудничестве товар был сдан на комплексное исследование в аккредитованную санитарно-гигиеническую лабораторию отделения гигиены и питания филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по городу Алматы.

Фото: Жанна Биятан

В ходе исследований были выявлены нарушения технического регламента ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки": вся информация о товаре указана на иностранном языке (не указана на русском и казахском языках): наименование, состав, количество, дата изготовления, срок годности, условия хранения, показатели пищевой ценности пищевой продукции, которые установлены изготовителем или предусмотрены техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции; не указаны сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов (ГМО), отсутствуют сведения о наименовании и местонахождении изготовителя, уполномоченного изготовителем лица, организации-импортера пищевой продукции, отсутствует единый знак обращения (ЕАС).

Фото: Жанна Биятан

Все перечисленные выше нарушения являются также нарушением ст. 25 Закона РК о "Защите прав потребителей".

"Большое начинается с малого: вроде бы, маршмеллоу – маленькая радость, символ уюта и тепла, а какие большие последствия как для продавца в виде реальных наказаний за нарушение действующего законодательства Республики Казахстан, так и для нас, и наших детей в виде вероятной угрозы здоровью и жизни", – отмечает правозащитник по защите прав потребителей Жанна Бииятан, обращая внимание потребителей на сложившуюся проблему с контрафактными продуктами.

Предпринимаемые меры:

Для принятия соответствующих мер материалы исследований будут направлены в соответствующие органы.

"Производители и продавцы фальсифицированного, контрафактного, контрабандного товара – настоящие враги государства, которые сознательно, имея умысел, идут на подделку, ввоз в страну и продажу продукции, которая затем поступает на прилавки магазинов, а затем к конечному потребителю, т.е. к нам с вами", – продолжила Жанна Урметхановна.

"Умысел, вот что ими движет. Сознательный умысел, направленный на получение прибыли, прибыли за счет здоровья граждан, прибыли за счет подмены натуральных продуктов фальсификатом неизвестного качества и основной целью введения маркировки товаров является защита населения от потребления контрафактной продукции и вывод из тени нелегального оборота", заявил правозащитник потребителей.

Алматинцы могут сами поучаствовать в борьбе с контрафактом, фальсификатом и контрабандой. Потребители могут проверять товары на легальность и требовать от продавца не только фискальный, кассовый и/или товарный чек, но и сертификат/декларацию о соответствии товара.

Потребителям доступен информационный ресурс единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии ЕАЭС для самостоятельного просмотра наличия декларации о соответствии продукции, а также казахстанский реестр.