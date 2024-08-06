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На какие хитрости идут изготовители молока, чтобы удешевить его, рассказали в обществе защиты потребителей

На какие хитрости идут изготовители, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 13:51 Фото: pxhere
В обществе по защите прав потребителей отмечают, что участились случаи, когда изготовители молочной продукции с целью удешевления продукта и снижения производственных затрат умышленно идут на "хитрости", сообщает Zakon.kz.

"Мангистауское общество по защите прав потребителей" рекомендует обратить внимание на качество и безопасность молочной продукции, поставляемой на прилавки казахстанских рынков и магазинов.

По словам эксперта по защите прав потребителей Жанны Биятан, некоторые производители молочной продукции указывают недостоверную информацию.

На какие хитрости идут изготовители, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 13:51

Фото: Жанна Биятан

К примеру, недавнее исследование, которое было проведено в лаборатории при "Национальном центре экспертизы" по Карагандинской области, показало, что российский изготовитель с продукцией "Молочный луг", напиток на основе молока с заменителем молочного жира, ультрапастеризованный, с асептическим розливом, массовая доля жира 3,2%, скрыл информацию. В итоге выяснилось, что жирность жидкости была лишь 2,5%.

На какие хитрости идут изготовители, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 13:51

Фото: Жанна Биятан

Хранить молоко рекомендуется строго в соответствии с маркировкой на упаковке. В среднем это, как правило, не более 5 cуток.

"Потребителям советуем обращать внимание на информацию, указанную на упаковке. Обычно пастеризованное молоко в открытом пакете при температуре не выше 25 градусов после вскрытия рекомендуется выпивать в течение 10 часов после вскрытия. После идет процесс скисания и брожения благодаря молочным бактериям и лактозе, содержащихся в нем. Самое надежное место для хранения – это холодильник или холодное темное место. Если прокипятить молоко, то можно хранить его до трех дней, – пояснила Жанна Биятан.

Молоко также делится на несколько видов по массовой доли жирности: 3,2 %, 2,5 %, и обезжиренное обычно – 1,5 %. Однако рекомендуется к употреблению коровье молоко, в котором процент жирности составляет не менее 3,2 % .

Существует также разновидности молока: цельное, нормализованное, обезжиренное и восстановленное (сухое). А вот по степени обработки выделяют пастеризованное, стерилизованное, ультрапастеризованное и топленое.

О видах натурального и ненатурального молокосодержащего продукта, процессах производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации молока и молочной продукции, о функциональных компонентах и о многом другом можно почитать в техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013).

Помимо этого, известны и растительные виды молока: соевое, кокосовое, миндальное, рисовое, овсяное, гречневое и фисташковое.

Молоко содержит много витаминов и микроэлементов: кальций, магний, калий, фосфор, железо, цинк, медь, йод, фтор, селен, молибден, кобальт, хром, хлор, сера и соли, а также аминокислоты и витамин D.

  1. Обратите внимание на то, что молочная продукция, предназначенная для реализации, должна быть расфасована в упаковку, обеспечивающую безопасность и сохранение потребительских свойств молока и ее составляющих в течение всего срока их годности.
  2. Уровни содержания в молочной продукции токсичных элементов, потенциально опасных веществ, микотоксинов, антибиотиков, пестицидов, радионуклидов, микроорганизмов, значения показателей окислительной порчи не должны превышать уровней, установленных в приложениях № 1-4 к ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" и приложении № 4 к ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции".
  3. При выборе молока, следует, в первую очередь, читать этикетку, где должно быть указано, какое именно молоко предлагается покупателю, цельное, натуральное или молокосодержащий продукт с растительными жирами, такими как пальмовое масло.

Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".

Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей.

Контакты для обращений казахстанцев по аналогичным фактам: +7 705 422 27 39, Instagram.

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