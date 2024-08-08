Просроченное подсолнечное масло продавалось в Павлодаре

В одной из торговых точек Павлодара представитель общественного объединения "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" методом тайного покупателя купил подсолнечное мало, оказавшееся просроченным, сообщает Zakon.kz.

Масло подсолнечное для фритюра и жарки "Гудпродукт" объемом 1 литр, изготовитель – АО "Казанский жировой комбинат", Республика Татарстан. Масло было передано в лабораторию РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК по Павлодарской области для проведения комплексных исследований согласно техническим регламентам Таможенного союза ТР 005/2011 "О безопасности упаковки" и ТР ТС 022/2011 "Пищевая безопасность в части ее маркировки".

Фото: Жанна Биятан

Согласно протоколу исследования образцов пищевой продукции, выявлено, что это продукт с истекшим сроком, а также на нем отсутствует информация на государственном языке.

Результаты материалов исследований направлены в уполномоченные органы для принятия соответствующих мер.

Права потребителя, купившего продукт с истекшим сроком

Потребитель имеет право на возмещение в полном объеме убытков (вреда), причиненных его жизни, здоровью вследствие недостатков товара.

Продавец (изготовитель) обязан обеспечить обмен или возврат товара, проданного с истекшим сроком годности, не соответствующего требованиям, установленным техническими регламентами (п. 1-1 статьи 30 Закона РК "О защите прав потребителей").

Альтернативное решение проблем для потребителей – это обратиться в Территориальное управление санитарно-эпидемиологического контроля для проведения внеплановой проверки торгового объекта.

"Внеплановая проверка проводится только при поступлении обращения от физического или юридического лица при наличии подтверждающих документов. Подтверждающим документом является фискальный либо товарный чек. Желательно приложить к обращению фото/видеоматериалы". Эксперт по защите прав потребителей Жанна Биятан

Ответственность продавцов за реализацию просроченного продукта

Продавец за реализацию просроченного продукта может заплатить в бюджет государства штраф в размере:

30 МРП (103 500 тенге) – если продавец является физическим лицом;

230 МРП (793 500 тенге) – для должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций;

310 МРП (1 069 500 тенге) – для субъектов среднего предпринимательства;

1600 МРП (5 520 000 тенге) для субъектов крупного предпринимательства.

Эксперт рекомендует обращать внимание на маркировку товара, которая должна содержать следующие сведения:

наименование пищевой продукции; состав пищевой продукции; количество пищевой продукции; дату изготовления пищевой продукции; срок годности пищевой продукции; условия хранения пищевой продукции, которые установлены изготовителем или предусмотрены техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. Для пищевой продукции, качество и безопасность которой изменяется после вскрытия упаковки, защищавшей продукцию от порчи, указывают также условия хранения после вскрытия упаковки; наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции или фамилия, имя, отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя – изготовителя пищевой продукции (далее – наименование и место нахождения изготовителя); рекомендации и (или) ограничения по использованию; показатели пищевой ценности пищевой продукции; сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов (далее – ГМО); единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза.

Предусмотренная выше информация должна быть нанесена на русском и государственном языке государства-члена Таможенного союза при наличии соответствующих требований в законодательстве.

"На вопрос, нарушается ли законодательство, если на упаковке товара инструкция указана только на русском языке, ответом служит норма статьи 21 Закона РК "О языках в Республике Казахстан". Эксперт по защите прав потребителей Жанна Биятан

В ней указывается, что товарные ярлыки (этикетки) со специальными сведениями, маркировки, инструкции к товарам зарубежного производства обеспечиваются переводом на государственный и русский языки за счет средств импортирующих организаций.

"Все тексты реквизитов и визуальной информации располагаются в следующем порядке: слева или сверху – на государственном, справа или снизу – на русском языках, пишутся одинаковыми по размеру буквами. По мере необходимости тексты реквизитов и визуальной информации могут быть приведены дополнительно и на других языках. При этом размеры шрифта не должны превышать установленных нормативными правовыми актами требований. Устная информация, объявления, реклама даются на государственном, русском и, при необходимости, на других языках", – отметила эксперт по защите прав потребителей.