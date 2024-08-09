Эксперты рассказали, что нужно учесть при выборе молока

Эксперт из общественного объединения ОО "МОО по ЗПП" приобрел пастеризованное молоко "Славянские традиции" с массовой долей жира 2,5 процента производства Беларусь. Покупка послужила примером критериев, которые необходимо соблюдать, собираясь в магазин, сообщает Zakon.kz.

В Мангистауском областном обществе по защите прав потребителей сразу отметили, что покупка не соответствовала техническому стандарту.

Фото: Жанна Биятан

"На упаковке отсутствовала информация на государственном языке. Согласно пункту 7 статьи 25 Закона Республики Казахстан "О защите прав потребителей" информация, предоставленная на одном языке либо на иностранном языке, считается непредставленной. Эксперт по защите прав потребителей Жанна Биятан

По ее словам, подобные случаи стали часто происходить в их практике.

"Ввиду того, что данная информация носит рекомендательный характер и не является рекламой, мы все сведения о результатах исследований перепроверяем и распространяем в средствах массовой информации", – уточнила эксперт.

Далее материал направляется в соответствующие проверяющие органы, для принятия мер в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, если нет признаков уголовного правонарушения.

В случая признания данного факта нарушением соответствующие органы могут отменить декларацию о соответствии товара, либо изъять из оборота с Республики Казахстан.

При возникновении вопросов при выборе товара необходимо обратить внимание на следующие позиции:

наименование пищевой продукции;

состав пищевой продукции;

дату изготовления пищевой продукции;

срок годности пищевой продукции;

условия хранения пищевой продукции;

рекомендации или ограничения по использованию;

показатели пищевой ценности продукции;

сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов (ГМО);

единый знак (ЕАС) обращения продукции на рынке государств – членов ЕАЭС;

наименование и местонахождение изготовителя.

Фото: Жанна Биятан

Информация должна быть нанесена на русском и на государственном языке.

Рекомендуем тщательно выбирать продукты, требовать фискальные чеки и декларации о соответствии.

Виды молока: цельное, нормализованное, обезжиренное и восстановленное (сухое).

По степени обработки: пастеризованное, стерилизованное, ультрапастеризованное и топленое.

Растительные виды молока: соевое, кокосовое, миндальное, рисовое, овсяное, гречневое и фисташковое.

Молоко содержит много витаминов и микроэлементов: кальций, магний, калий, фосфор, железо, цинк, медь, йод, фтор, селен, молибден, кобальт, хром, хлор, сера и соли, а также аминокислоты и витамин D.

Молоко можно разделить по нескольким категориям в зависимости от доли жирности. К примеру, в коровьем молоке с массовой долей 3,2 процента калорийность составит 59 ккал на 100 грамм продукта, а в пакетике с 2,5 процента жирности калорийность будет 52 ккал.