Колбасу известного российского бренда проверили в лаборатории в Казахстане
ОО "МОО по ЗПП" реализует социальный проект по государственному заказу, одним из мероприятий которого является исследование продукции на соответствие требованиям нормативных правовых актов, технических регламентам Таможенного союза, а также распространение через средства массовой информации объективных и достоверных сведений о результатах исследований (испытаний) продукции (товаров).
Продукция считается небезопасной, если "признана несоответствующей требованиям безопасности, установленным техническими регламентами, гигиеническими нормативами;
- продукция, не имеющая документов производителя (поставщика), подтверждающих ее прослеживаемость, безопасность;
- продукция, маркировка которой не соответствует требованиям нормативных правовых актов;
- продукция с неустановленным или истекшим сроком годности;
- фальсифицированная продукция;
Так гласит Кодекс РК "О здоровье народа и системе здравоохранения".
Своевременное информирование потребителей при продаже товаров в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза, включая и маркировку продукции, имеет очень большую роль для приобретения потребителями качественной и безопасной продукции.
При этом информация должна быть предоставлена как на государственном, так и на русском языках. Информация, предоставленная на одном языке либо на иностранном языке, считается непредоставленной.
Текст информации должен соответствовать требованиям Закона РК "О языках в Республике Казахстан".
Фото: Жанна Биятан
Купленную в Уральске колбасу специалисты лаборатории высокотехнологических исследований филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области исследовали на соответствие техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции". Согласно данным протокола № 1240011002926861/81 от 09.07.2024 альфа-, бета-, гама- изомеры не обнаружены.
Также продукция была исследована специалистами лаборатории высокотехнологических исследований на соответствие техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции". По данным протокола № 2240011002926861/40 от 09.07.2024 свинца, кадмия, мышьяка в продукте не обнаружено.
Специалисты санитарно-гигиенической лаборатории продукт исследовали на соответствие техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части маркировки", при этом несоответствия указанному ТР ТС не выявлено. Свидетельство тому протокол № 1240001022927357/275 от 10.07.2024.
Специалисты бактериологической лаборатории исследовали продукт на соответствие техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции". По данным протокола № 1240002002926186/130 не обнаружены БГКП, стафилококки S.aureus, сульфитредуцирующие клостридии, сальмонеллы.
Фото: Жанна Биятан
Изготовитель честно осуществляет деятельность в части соблюдения требований технических регламентов, а соответственно и норм закона РК "О защите прав потребителей", предоставляя достоверную информацию о предлагаемой потребителям продукции в части ее безопасности.
Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей.
ОО "МОО по ЗПП" переданы на исследование от 15 до 40 видов продовольственной и непродовольственной продукции в каждом городе республиканского значения и всех областных центрах Казахстана.
Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".
Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей.
Контакты для обращений казахстанцев по аналогичным фактам: +7 705 422 27 39, Instagram.