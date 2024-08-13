Колбасу известного российского бренда проверили в лаборатории в Казахстане

В начале июля представитель общественного объединения "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" методом тайного покупателя приобрел в одной из торговых точек Уральска колбасу мясную "Папа может", изготовитель АО "ОМПК", Россия, весом 400 граммов, сообщает Zakon.kz.

ОО "МОО по ЗПП" реализует социальный проект по государственному заказу, одним из мероприятий которого является исследование продукции на соответствие требованиям нормативных правовых актов, технических регламентам Таможенного союза, а также распространение через средства массовой информации объективных и достоверных сведений о результатах исследований (испытаний) продукции (товаров).

Продукция считается небезопасной, если "признана несоответствующей требованиям безопасности, установленным техническими регламентами, гигиеническими нормативами;

продукция, не имеющая документов производителя (поставщика), подтверждающих ее прослеживаемость, безопасность;

продукция, маркировка которой не соответствует требованиям нормативных правовых актов;

продукция с неустановленным или истекшим сроком годности;

фальсифицированная продукция;

Так гласит Кодекс РК "О здоровье народа и системе здравоохранения".

Своевременное информирование потребителей при продаже товаров в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза, включая и маркировку продукции, имеет очень большую роль для приобретения потребителями качественной и безопасной продукции.

При этом информация должна быть предоставлена как на государственном, так и на русском языках. Информация, предоставленная на одном языке либо на иностранном языке, считается непредоставленной.

Текст информации должен соответствовать требованиям Закона РК "О языках в Республике Казахстан".

Фото: Жанна Биятан

Купленную в Уральске колбасу специалисты лаборатории высокотехнологических исследований филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области исследовали на соответствие техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции". Согласно данным протокола № 1240011002926861/81 от 09.07.2024 альфа-, бета-, гама- изомеры не обнаружены.

Также продукция была исследована специалистами лаборатории высокотехнологических исследований на соответствие техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции". По данным протокола № 2240011002926861/40 от 09.07.2024 свинца, кадмия, мышьяка в продукте не обнаружено.

Специалисты санитарно-гигиенической лаборатории продукт исследовали на соответствие техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части маркировки", при этом несоответствия указанному ТР ТС не выявлено. Свидетельство тому протокол № 1240001022927357/275 от 10.07.2024.

Специалисты бактериологической лаборатории исследовали продукт на соответствие техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции". По данным протокола № 1240002002926186/130 не обнаружены БГКП, стафилококки S.aureus, сульфитредуцирующие клостридии, сальмонеллы.

Фото: Жанна Биятан

Изготовитель честно осуществляет деятельность в части соблюдения требований технических регламентов, а соответственно и норм закона РК "О защите прав потребителей", предоставляя достоверную информацию о предлагаемой потребителям продукции в части ее безопасности.

Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей.

ОО "МОО по ЗПП" переданы на исследование от 15 до 40 видов продовольственной и непродовольственной продукции в каждом городе республиканского значения и всех областных центрах Казахстана.